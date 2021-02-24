去年球季結束後，軟銀鷹隊不與已待了6年的荷蘭籍洋投范登赫克（Rick VandenHurk）續約，當時曾傳出他不排除轉往中華職棒發展。日媒今（24）日報導，范登赫克已與中央聯盟的養樂多燕子隊簽約，1年75萬美元（約7900萬日圓），將穿上背號15號球衣。

范登赫克現年35歲，2007年升上馬林魚隊大聯盟，後來還待過金鶯、海盜隊，共留下8勝11敗、自責分率6.08的成績。2013、14年轉戰韓職三星獅隊，2014年拿下13勝4敗、自責分率3.14佳績，是當年韓職的自責分率王。也因此獲得軟銀鷹隊青睞，以2年4億日圓轉戰日本職棒。

范登赫克到日職後大放異采，2015年9勝0敗、自責分率2.52，並創下自初登板起跨季14連勝的日職紀錄。2017、18年也都有2位數勝投紀錄，不過最近兩年因傷表現大幅下滑，合計只出賽8場，合計4勝2敗，實在不符每年4億日圓的身價，因此去年球季結束球團宣布他為自由契約球員。總計他在軟銀鷹6年，戰績43勝19敗、自責分率3.68。

養樂多隊去年在中央聯盟墊底，團隊自責分率4.61、失掉589分、被擊出189支全壘打，都是日職12支球隊中最差的，很需要有戰績和經驗的先發投手來穩住陣腳，因此范登赫克適時加盟應該能帶來幫助。

不過受到新冠肺炎疫情影響，日本限制外籍人士入境，范登赫克目前還在荷蘭老家自主訓練，何時前往養樂多隊報到尚未確定。

(中時 )