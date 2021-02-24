國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第2場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，國民黨主席江啟臣（右）、台北市長柯文哲（左）同台出席。（張鎧乙攝）

國民黨主席江啟臣今(24日)和台北市長柯文哲同台出席論壇，浮現「藍白合作」的可能契機，但也引發黨內爭議，有議員痛批這是「找鬼開藥單」。對此，資深媒體人尚毅夫直言，現在國民黨最大關鍵是給人家感覺到一團亂的感覺，現階段處於「極度混亂」。

尚毅夫昨(23日)在政論節目《新聞面對面》中說，現在坦白說，反萊豬也聽久了，大家都知道8月要公投，罷免萊委也陸續討論，當然中廣董事長趙少康出來選黨主席，一度把國民黨熱度帶出來，尤其是最後又峰迴路轉地表明選總統；不過，他認為國民黨現在最大問題，就是糾結在人事，只看到一個宮廷裡面，又不斷地拉幫結派的一場競爭，說鬥爭也好，大家都有自己想法。

尚毅夫直指，現在最大關鍵的是，「國民黨一團亂，給人家看到的狀態是一團亂，為了高雄市長、議長補選，江啟臣惹毛高雄市議會，現在拉柯文哲出來是惹毛台北市議會，那其他議會呢?你又不熟又拉不動，還拚命惹毛...」

不僅如此，尚毅夫分析，現在不僅是看到聲量問題，而是大家一堆人在那邊合縱連橫、勾心鬥角，黨內風暴不說，茶壺裡風暴都快掀開了。

至於藍白同台出席論壇在基層出現反彈聲音，江啟臣今(24日)表示，議題合作和地方選舉又不同，不能夠一概而論，地方選舉回歸到地方選舉，每個選區候選人都有自己的考量，作為一個政黨，最重要的目標，就是要確保自己候選人勝選，政黨議題的討論合作和地方選舉是不相關的。

(中時新聞網)