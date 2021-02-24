內政部明將在行政院會報告「城鄉風貌20年成果與展望」，其中指出，政府透過「系統整合」、「擴大參與」、「專業對話」及「制度建立」等面向推動相關公共設計，也以計畫競爭方式，鼓勵地方政府。民眾可見證20年來的改造成果及生活品質提升。

內政部營建署表示，自1999年前署長黃南淵提出「城鄉風貌政策」，推動「創造城鄉新風貌計畫」獲各界迴響後，於2001年正式納入政府中長程公共建設計畫推動，至今經歷5期公共建設計畫，包含「創造台灣城鄉風貌示範計畫」（2001-2004年）、「城鎮地貌改造－創造台灣城鄉風貌示範計畫」（2005-2008年）、「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」（2009-2012年）、「城鎮風貌型塑整體計畫」（201302018年）、「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-城鎮之心工程計畫」（2017-2021年），政府累計已補助辦理7991件景觀改造工程。

營建署指出，20年來由中央主導不同建設主軸，推動「文化綠意美質」、「韌性健康永續」、「友善包容宜居」、「傳承智慧創新」、「保存保育復育」、「跨域整合共榮」等6大主軸，計畫成效顯著。

此，內政部也說，過去20年來，營建署共協助地方政府執行城鄉景觀改造計畫8000多件，例如宜蘭河與舊城再生、桃園林口線路廊活化、新竹步行城市、台南月津港水綠縫合、屏東殺蛇溪與萬年溪藍綠帶系統整合，烈嶼戰地文化保存與小鎮創生、連江縣閩東傳統聚落保存與活化等等，讓民眾看見城鄉風貌改造成果，也提升國人生活品質。

(中時 )