首家登錄創櫃板的金融科技業「高曼計量」正式成立高曼投顧公司，24日開幕典禮冠蓋雲集，前金管會主委、現任政大金融科技研究中心主任王儷玲、凱基銀行董事長魏寶生皆到場恭賀。高曼投顧董事長林敬倫指出，2021年上半年將先引進高曼在美國的私募基金，下半年則會擔任台中信投信的顧問發行一檔公募基金，未來更會引進國外知名的老虎基金、索羅斯量子基金這些對沖基金，並且有智能投資管理APP能為客戶做另類投資組合優化服務。

前金管會主委、現任政大金融科技研究中心主任王儷玲表示，與林敬倫是舊識，美國的理論基礎確實發展比較快，之前金融科技研究中心與AIT的金融科技參訪團到美國參訪的公司中，其中一家就是高曼投顧的母公司高曼資本，而林敬倫是台灣優秀的代表，從學術理論基礎、到華爾街實務的市場測試都相當成熟，當時在了解高曼研發的商品與績效後，訪問團成員都很想投資，高曼的商品有AI金融科技作風險控管，相當適合長期機構法人、個人投資。

王儷玲指出，從金管會卸任後就把金融科技發展白皮書帶回政大，在平台上推動金融業的數位轉型、商品服務創新。高曼在AI、區塊鏈發展上有豐富的經驗，在台灣可當產業的領頭羊，他們在EKYC、洗錢防制、風險控管的技術，都與金管會力推的金融科技發展路徑圖不謀而合。她也期許高曼投顧能從商品服務、平台引進更多業者參與，啟發新創，對產業作出更多貢獻。

凱基銀行董事長魏寶生則指出，林敬倫是台大資工、哥倫比亞大學數學系、約翰霍普金斯大學財務數學博士，所以對量化模型、計量學都很熟悉，且本身是約翰霍普金斯大學財務數學教授，真正落實產學合一、相當特別，後來與老師David Audley在美國設立了高曼資本，在紐約註冊的一家投資顧問公司，也就是台灣的投信加投顧，有設計商品的技術，為了引進這個技術，成立了高曼計量，在凱基證券輔導下上了創櫃板把技術在台深耕。

魏寶生指出，為了讓美國商品技術在台落地必須設立高曼投顧，初期主要以私募方式做另類投資，主要是投資美國證券，初期服務法人、高端客戶、家族企業，高曼投顧也是台中銀投信（前身為德信投信）的股東。他強調，這是多年來首見，投信投顧業者能把國外商品引進到台灣、讓它落地，甚至把這些商品帶到國外，讓法人、個人投資，未來也許也會走到公募市場，讓大眾也能投資到另類投資商品。

(工商 )