藝人焦糖哥哥23日與監察院長陳菊在高鐵左營站相遇，兩人還一起合影留念，但焦糖哥哥和陳菊的合照曝光後，卻被發現兩人在高鐵站內未配戴口罩。對此，國民黨發言人洪于茜看到照片直言，會不會成為防疫破口？她並指出，陳菊現在貴為監察院長，堂堂一個衛福部長陳時中應該不敢罰吧？且不知道此舉算不算陳時中曾示範過的人性防疫？

焦糖哥哥陳嘉行23日在臉書上PO出她和陳菊的合照並表示，下課後在座位上吃冰看lol，忽然聽到有人在叫自己，他抬頭一看發現是陳菊，焦糖哥哥還和陳菊寒暄了一番，並指出當天剛開學，「但高雄這麼大，我們也能巧遇，實在太有緣分了」。

看到2人的合照後，洪于茜今(24日)在臉書上表示，「咦？看到一張合照，會不會成為防疫破口？」她還忍不住直言，陳菊現在貴為監察院長，堂堂一個衛福部長陳時中應該不敢罰吧？拍追星照、跟粉絲合影不知道是不是歸在阿中部長之前逗趣示範的人性防疫？

洪于茜認為，不管是陳菊還是焦糖哥哥，都是一個頗有影響力的意見領袖(KOL)，至少應該要注意一下為防疫以身作則，口罩戴好，社交距離站好好，才不會不小心變成covidiot，「 畢竟配合政府的防疫政策，也是每個人可以為防疫人員減輕壓力盡的微薄之力」。

洪于茜指出，因為地點看起來是在高鐵站，她特別查了一下，發現台灣高鐵早在去年12月1日就配合中央流行疫情指揮中心，規定旅客進入高鐵車站，舉凡車站大廳、售票處等非付費區，都必須全程配戴口罩，僅飲食期間可以短暫拿下。不過，這個規定在今年2月1日起也做了一些調整，除了喝水、服藥、哺乳等生理需求的飲食外，其餘皆全面禁止，「這樣算不算covidiot？」

咦？看到一張合照，會不會成為防疫破口？ https://www.facebook.com/198653540190704/posts/3904124206310267/?d=n 提醒大家，#防疫不能鬆懈... 由洪于茜發佈於 2021年2月24日 星期三

(中時新聞網)