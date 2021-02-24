高中生玩音樂社團，不但音樂比賽成績亮眼、功課照樣頂呱呱。台中一中合唱團團長李國瑋今年學測4科拿下60滿級分、管樂社副社長顏維毅獲得59級分、國樂社社長劉彥禎有58級分、口琴社社長張朝勝為57級分，雖然社務、參賽沈重，但參與經營有興趣的音樂社團，讓他們暫放壓力，讀書更有效率。

李國瑋參加108年及109年學年度學生音樂比賽的男聲合唱高中職組都拿下第一名。他高一成績校排前10名，參加社團後較忙，成績掉到校排20到30名間，但自高二下學期開始規劃每周讀書計畫，有意志力地實踐衝刺，拿下４科滿級分佳績，未來將依自己興趣選讀電機相關學系。

如何在今年被稱為史上最難的數學科拿下佳績？李國瑋說，要先掌握考試範圍的基本觀念，建構出整體架構，並透過多做考古題，訓練自己在壓力下的解題速度及配題時間，「先拿好一手牌，才能知道如何出牌」。

顏維毅進入管樂社學薩克斯風，曾拿下全國學生音樂比賽優等的成績。他說，社團給他在課業外的喘息時間，吹樂器讓他暫時放下壓力，沈浸在音樂的世界裡，可以打起精神繼續投入學習，參加音樂性社團不只沒有耽誤課業學習，反而間接幫助他在讀書時可以更專注。

學嗩吶的劉彥禎則說，他很慶幸在高一時選擇國樂社，並當了社長，或許有人認為對未來升學沒有幫助，經營社團及與有效辦活動很累、很辛苦，但學到很多與人相處及做事的方法，是只專注讀書無法學習到的。他強調。在社團讓他能暫時放下課業壓力，讀起書來更有效率，他未來將選讀電機系或機械系。

張朝勝則說，他讀書的方法是嘗試著讓音樂與社團成為生活的一部分，跟吃飯及睡覺一樣，並在社團工作下努力做到最好，未來將朝向有興趣的生物科學領域發展。

(中時 )