各大政府在新冠疫情的衝擊之下，推出龐大的財政刺激來救經濟，但為了收支能平衡，都朝思暮想的該怎麼提高稅收，尤其是疫情影響最小、熱度最火燙的股市上，對創歷史新高的股市是「稅稅念」！

今天台股加權指數開低，盤中一度黑翻紅，但是，就在香港股市盤中新聞傳出，擬調升股票印花稅，也就是台灣所謂的證交稅，將從0.1%上調至0.13%，港股應聲大跌，一度狂瀉逾1000點，也拖累亞股和台股的表現，終場台股跟著「嚇」跌230點。

如何加徵稅收真的是很多政府的首要議題，美財長葉倫在日前的談話中提到，她支持拜登要提高公司所得稅，研議從現行21%提高至28%，不過令市場比較意外的是，她說課徵資本利得稅也是值得考慮的，也就是台灣所謂的證所稅，但必須先仔細研究。

筆者相信一提到證所稅，資深一點的台股股民應該都是聞風喪膽，因為台股曾因為課徵證所稅，連續崩跌19天，大盤連續無量跌停板，可說是台股最大夢魘！

美國如果課徵資本利得稅，那當然會影響股市、影響熱錢的流動，但重點是這件事發生的機率很低，葉倫比較像是為了避免先前GME的散戶瘋狂事件再發生，才提及會考慮的。美國彌補財政赤字缺口，拜登會更傾向進一步提高公司所得稅，這個機率會比較高，畢竟28%也還沒到川普稅改前的35%，是還有空間向上提高的。不過公司所得稅提高，獲利會下降，有多餘現金購買庫藏股的機會也變少，對股市還是偏利空解讀。

而香港擬提高證交稅，看起來是勢在必行，不過對台股來講就不一定是中長期利空了，反而是中長期的利多，因為熱錢會自己找尋出路，從香港反送中事件之後，很多股市房市的資金已經逃離香港，到台灣和新加坡市場投資，這次的印花稅事件，又會加速香港的熱錢外流。

有時候要得第一名，不一定要靠自己往上變好，也可以等別人往下掉，台股現行是不可能會調高證交稅或課徵證所稅，在台股基本面相當好的情況下，依然可以非常樂觀看待金牛年的台股。

(中時新聞網)