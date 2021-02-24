根據國際咖啡組織ICO調查，國人1年約喝28.5億杯咖啡，去年台灣咖啡市場規模上看800億元，年需求成長率約20%，全聯自2016年推出的自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，本月26日起全面升級使用「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，還以1年7位數酬勞首邀51歲凍齡女神蘇慧倫當代言人，並發表18款蘇慧倫限定杯套，力拚千店日賣百杯，衝4億元咖啡商機。

蘇慧倫是50年代共同的青春回憶，因符合全聯客群年齡層，擔任OFF COFFEE代言人。（粘耿豪攝）

全聯OFF COFFEE將OFF藏在COFFEE裡，象徵暫時OFF各種身份，訴求喝杯咖啡「就讓自己做自己」，因應OFF COFFEE主力客群約60%是45歲以上族群，7成皆為女性，蘇慧倫符合客群年齡層，且是50年代共同的青春回憶，行銷協理劉鴻徵說，找代言人會讓消費者比較快進入情境，會有明確的連結，蘇慧倫是婆婆媽媽心裡想要的樣子，覺得一樣會過得很好。

全聯劉鴻徵（左）邀蘇慧倫（右）擔任OFF COFFEE代言人，3月起分2波推出18款限定杯套，隨杯隨機附上，掃瞄QR Code可觀賞蘇慧倫《鴨子》、《傻瓜》等經典歌曲MV，是杯會唱歌的咖啡。（粘耿豪攝）

蘇慧倫在全聯贊助的犀利趴演出人潮爆滿，且2019跨年晚會是收視冠軍，復出能量超級大，開啟全聯找她代言的契機，劉鴻徵身為超級鐵粉，引用蘇慧倫的名曲說「『她一個人住（煮）』，代言主題曲都有了，希望有她代言全聯咖啡的業績『追得過一切』。」

全聯3月起分2波推出18款限定杯套，隨杯隨機附上，掃瞄QR Code可觀賞蘇慧倫《鴨子》、《傻瓜》等經典歌曲MV，是杯會唱歌的咖啡。（全聯提供）

出道30年，蘇慧倫現以家庭為重，這次代言咖啡與上次代言保養品已相隔5年，她笑稱與成立22年的全聯合作，「有一種歷史存在感的感覺」，她每天中午前喝咖啡，私下愛逛超市，每一區都不會放過，會比價、集點、收集折價券，自稱是「最美主婦，還不是婆婆媽媽啦」。

全聯行銷協理劉鴻徵（左）是蘇慧倫（右）超級粉絲，2人一起托腮、比愛心，巧扮杯緣子。（粘耿豪攝）

談到兒子剛上小學，會唱英文版的《檸檬樹》，兒子曾問她「媽媽你是不是很紅？」，她回「媽媽沒有很紅，以前比較紅。」兒子心目中的巨星是閃電俠，有一天又問她「『媽媽我以後要當閃電俠』，我聽成沈殿霞。」，媽媽生活樂趣多。

全聯行銷協理劉鴻徵（左）是蘇慧倫（右）超級粉絲，2人一起托腮、比愛心，巧扮杯緣子。（粘耿豪攝）

這次耗資近4億元選用與星巴克一樣的瑞士原裝進口咖啡機，採用100% CQI（Coffee Quality Institute）國際咖啡品質學會評鑑80分以上的精品咖啡豆，換掉之前偏酸、網友反應不好的咖啡豆，希望符合大眾口味。

美式選用巴西、哥倫比亞地區的咖啡豆，以日曬、水洗中深烘焙處理，帶有堅果芳香、綿延巧克力風味，尾韻厚實圓潤，每杯25元，約比超商便宜7折。拿鐵使用哥倫比亞、巴西、尼加拉瓜、瓜地馬拉地區咖啡豆為主，前香是太妃糖、中段則有烤榛果的香甜，整體風味沉著濃郁，厚實均勻，每杯35元。26日至3月25日有優惠價，美式15元、拿鐵25元，自帶杯子再折3元，等於最低12元可喝到精品級咖啡。

劉鴻徵表示，全聯用咖啡帶動來客，所以用成本價販售，「不衝價格、衝客數」，現有一半店有座位區，咖啡也會跟著賣得好，目前OFF COFFEE的店數超過880間，2016年至今業績增逾15倍，去年OFF COFFEE業績近3億元，透過PXGo!全聯線上購可分批取貨，占了一半業績；單店單日平均賣50杯，希望啡咖豆升級由蘇慧倫代言後，可日均賣100杯，標竿7-11和全家兩大超商，預計今年可達1000店，目標銷售金額破4億元。

(中時 )