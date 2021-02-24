台灣晶片製造商目前正為部分廠區出動水車購水，因為台灣中南部擴大限水以因應乾旱，這可能使全球汽車業的晶片供應緊縮加劇。

路透社報導，有些車廠已經被迫減少生產，台灣方面也收到美國和德國等國家的求援，盼協助解決車用晶片缺貨問題。

台灣若干主要科學園區座落於中南部，明天開始將進一步遭到減量供水。台灣為全球科技供應鏈的關鍵環節，下游客戶包括蘋果等科技大廠。

由於連月來降雨稀少，同時去年夏季沒有颱風光臨，導致今年水情吃緊，台灣中南部水庫蓄水率不到20%。

經濟部長王美花昨天告訴記者：「我們已有最壞打算，希望企業能減少7%到11%用水。」

全球最大合約晶片製造商台積電本週開始在北中南部分廠區，出動水車少量購水。台積電告訴路透社，「我們正在為未來的用水需求做準備」，並稱，此舉是一次「壓力測試」。台積電表示，並未發現生產作業受到影響。

世界先進積體電路和聯華電子都已和水車業者簽約，並稱生產未受影響。

(中央社)