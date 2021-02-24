日片《澪之料理帖》描述過去女性罕見地在料理亭任廚師，藉料理悟出人生道理，細膩刻劃美食與人之間的情感聯繫。名導角川春樹將此片作為他導演生涯告別作，選中年僅24歲的松本穗香擔任女主角，奈緒則飾演兒時玩伴，在甄選階段兩人都還默默無名，但在石坂浩二、藥師丸博子、淺野溫子等一流巨星護送下發揮亮眼演技，催淚度百分百。

今年年僅24歲的松本穗香曾參與《謝謝你，在世界的角落找到我》電視劇版女主角海選，在超過三千名報名者中脫穎而出，而奈緒演出過電視劇《櫻桃小丸子》、《輪到你了》，2020年才首次以主演電視劇《無論生病的時候健康的時候》，都是不容忽視的新生代演員。

角川導演接受日媒《Asage》訪問時表示，「要讓松本穗香和奈緒藉由這部電影成為如同藥師丸博子、宮澤理惠般的演技閃閃發光的演員。」角川導演帶領兩新人有其方法，「不是先要求演技，而是從深讀劇本、徹底解讀劇本開始。」導演要兩人劇本各段最少讀過10遍，而且必須記下所有角色的台詞，並說得出自己對台詞的認識與看法，十分嚴格。

奈緒在《澪之料理帖》飾演絕代名妓，十分搶眼。（希望行銷提供）

此外，在角川導演歷年作品中演出的石坂浩二、藥師丸博子、野村宏伸等一流巨星，以及窪塚洋介、淺野溫子、若村麻由美、藤井隆中村獅童等硬底子舞台劇、歌舞伎演員，以及驚喜登場的反町隆史、松山研一在《澪之料理帖》全作為精銳綠葉，一路襯托松本穗香和奈緒兩新人。角川導演表示：「多虧這群資深演員們精確演技，不但讓拍攝順暢，也讓松本穗香和奈緒真正發揮了潛力。」

石坂浩二（右）等一票硬底子演員在《澪之料理帖》襯托松本穗香發揮演技潛力。（希望行銷提供）

該片將於2月26日在台上映，電影預售票現已在博客來售票網開賣，購買電影預售票隨票加贈由「台灣味之素」贊助之「鰹魚50g+昆布40g+食譜 」組乙份，贈品以實物為準，數量有限，售完為止。到戲院看《澪之料理帖》即有機會獲得由東販出版社提供之「中文版同名原著系列小說1-4集」壹組，詳情請見戲院現場公告或中影國際粉絲團查詢。

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