孫姓女子去年3月遭桃園市航空城公司解僱，她認為公司違法提起確認僱傭關係存在。法院認為，孫的行為除了免職外，還有其他處分方式，記過懲處實屬過苛，逾越相當性及比例原則，亦違反最後手段性原則。判孫女勝訴，確認僱用關係存在，航空城公司需從去年3月她離職起按月給付薪水。

孫女主張，她從2014年3月14日開始任職，並升職到招商行銷處經理，月薪73785元，原告任職近7年，工作盡責且屢獲升遷。但她在2016、2017年發現她座位上無故被裝設監視器、密錄麥克風，無時無刻被監聽監看。經詢問其他人，才知道是被針對，已經逾越雇主監督勞工合理範圍。

雖然她有跟公司反應，但未獲置理，為了維護權益只好提起訴訟，結果公司卻在2019年接續構陷她違反工作原則，使她2大過、3小過、1申誡，因此該年考績是丁等，去年3月6日被終止勞動契約。

法院審理，認為孫女對工作表示看法，未有侮辱性字眼，若是因為在電話對上級表達看法，就被記大過處分宛如極權專制國家對言論自由之箝制，亦難認合乎比例原則。

另外法院查看孫與長官對話，「那我也可以說，妳現在不是我的員工呀」、「是妳先跟我算帳的欸，妳說我不是妳的主管欸」、「妳工作都不用做，妳都不用做，我允許妳，我交代的妳都不用做」、充滿猶如幼童鬥嘴般之情緒性用詞，亦難認公司有何勸導原告無效之情。

法院認為，孫未違反工作原則規定，航空城公司記過不當。直接將孫免職，已經違反最後手段性原則。航空城終止勞動契約，並非合法，不生效力，請求確認兩造間僱傭關係存在，核屬有據。

航空城公司則有3點聲明，指孫女公然藐視公司紀律、不服從組織倫理、無法勝任工作、不服從管理頂撞上司，依照相關規定辦理，絕無不公平，已經向法院上訴。另外孫向法院、監察院提告案件多達6件以上，從董事長到工讀生，被告19人之多，均以不起訴處分，孫姓前員工造成不友善的工作環境，並傷害公司聲譽，已嚴重造成桃園航空城公司管理影響。另外她2015到2018考核成績均為列乙等，2019年考核列為丁等，考核成績均依照規定辦理，且依照桃園航空城公司職員人事管理辦法規定，已達免職處分。

(中時 )