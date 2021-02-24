夏朧、陸明君為電影受訪，暢談拍攝花絮。（盧禕棋攝）

夏朧、陸明君訪問中示範接吻。（盧禕棋攝）

陸明君和夏朧在片中有激情「車震」戲。（双喜電影提供）

陸明君在國片《揭大歡喜》中反串演男生，和法國演員夏朧談戀愛，陸明君苦笑「男生不好當」，她為戲剪男生短髮，連鬢角都修掉，笑說走在路上一直被誤當男生，「當有人叫我『先生』，我就壓低聲音回答，心裡暗爽『yes，我成功了』」，她和網路行銷公司老闆Mark結婚7年，表示老公有給她扮演男生的意見，「他說演帥哥要皺眉頭，我心想，你有事嗎，很老派耶，get out！勞勃狄尼洛才會皺眉頭！我演的是小鮮肉耶！皺眉頭看起來像包子一樣，哪裡有帥？」她說身邊的朋友覺得她比老公還要帥，「這是理所當然，而且我還有很好聽很性感的聲音。」

陸明君和夏朧在片中有激吻戲，陸明君大讚夏朧「好呷」，表示跟女生接吻很有安全感，「跟男演員吻戲，NG兩次，就會有『你是不是吃我豆腐』的os，跟女生就沒有這樣的顧慮」。兩人片中有一場在洗車場「車震」的戲，吻了四個小時，「親到嘴巴都痛了，以前有演員跟我說，我都不相信，這次終於相信了，而且臉部一直做運動，親到臉都瘦了。」夏朧則讚陸明君很體貼，「會關心我的感覺，一直問我舒服嗎？」陸明君被問下部戲還會不會反串？開玩笑喊話說：「我已經有經驗，我可以讓妳們很舒服！」

陸明君在片中和懷孕的夏朧為了生男生女爭吵，她表示現實生活中，婚前就和老公說了「沒有想要小孩」，兩人世界至今幸福甜蜜，「我演戲或是看了劇，就會很容易入戲，有時會因太入戲變了一個人，他很了解我」，他甜笑說老公動不動就把「我愛妳」掛在嘴邊，「我們平常就常常互相甜言蜜語，沒有什麼在不好意思的。」《揭大歡喜》3月12日全台上映。

(中時 )