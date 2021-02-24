頭份蘆竹湳聚落保存過去傳統農村景象，並傳承元宵節手提羅波燈籠的熱鬧過節氛圍，今年蘆竹湳好采頭藝術祭以「耕耘」為主題，凸顯庄內居民近300年來，在土地上辛勤耕耘以及保存村落傳統文化的用心，今年因疫情影響取消中路市集，但仍保留古樸味十足的自製蘿蔔燈籠體驗，並也佈展藝術家的裝置藝術作品，打造不一樣的過節體驗。
過去傳統農村的小孩，現拔田裡的白蘿蔔再利用湯匙等工具，挖開蘿蔔直到透光，擺上了蠟燭就成為了古樸味十足的自製燈籠，這些蘆竹湳庄里長輩的兒時記憶，如今則成為好采頭藝術祭的遊客體驗挖蘿蔔燈DIY，廣受好評，今年挖蘿蔔燈慶元宵將於27日登場。
蘆竹湳好采頭藝術祭今年邁向第8年，因應疫情，挖蘿蔔將以實名登記發放號碼牌管控人數，27日活動當天早上8點30分，將於社區內的永發苑發送號碼牌，每人限領1張，為避免群聚以1小時為1梯次，共7個梯次，每梯次限50人入場體驗，憑號碼牌入場體驗，因活動名額有限，提醒大家及早到社區以免向隅。
今年蘆竹湳社區也在角落佈展藝術家的裝置藝術作品，邀請國際級雕塑藝術家李光裕先生，於林家祖厝藝文空間展示《牛轉乾坤》系列作品，另有好采頭藝術祭回顧展、夜間燈光等藝文活動，還有始作自造所「手捏陶課程」、憩陶「藝術陪伴」、初心書窩「新春剪紙」等小型DIY課程，提醒遊客務必帶口罩到社區體驗參觀，共同防疫，感受祝福之庄的魅力。
(中時 )
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