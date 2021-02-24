來自苗栗的鄭均宇，因為父親的早逝，讓他很早就投入職場，分擔家庭開銷。加入永慶後，均宇為自己收穫了新人業績王、績效卓越獎等榮譽，更達到了百萬年薪。面對這些豐功偉業，均宇只是輕描淡寫的帶過，因為他的目光早已放在未來的挑戰。

父親早逝 讓他義無反顧成為家中支柱

均宇的父親在他國中的時候就走了，只能靠從事美容業的母親撐起整個家。看見家人辛苦的均宇，決心早點踏入職場，改善家裡的經濟狀況。大學畢業後，均宇就開始了自己的接案人生，除了家教之外，他也兼做學校代課老師、保險業務銷售、甚至是百貨公司銷售等不同種類的工作。

「我很喜歡接案工作這種能夠自己安排工作時間的彈性，讓我後來在找正職時，工作時間有沒有彈性變成很重要的一環。」再加上想為自己創造更高收入的渴望，在評估之下，均宇決定轉戰房仲產業。

縝密分析後選擇永慶 過往經驗成為快速成長的沃土

「當時我也是好幾家房仲公司在比較啊！但是永慶的福利和制度真的有打到我。」經過仔細分析，永慶房屋的前九個月每月五萬收入的保證，讓他在新人階段也有優渥的經濟保證，而彈性工作八小時是均宇最有感的制度。「我不但可以有自己規劃時間的自由度，準時下班也讓我保有下班後的生活，可以去運動、跟朋友聯繫。」

同時，永慶是極少數不受疫情影響，業績逆勢成長的企業。企業內的團隊文化聯賣制度，以及科技工具輔助銷售，都能加速成交的過程，也是優勢之一。「除了住宅，我們也做店面的仲介。做生意的人很少只看一區的店面，台北市其他地區的店面他們也會想看。透過團隊聯賣制度，我們才有機會帶客戶去其他地區看店面，而我們經手的物件也可以讓其他地區的同事帶客戶過來看。成交其實快很多。」均宇笑說，「選擇對的公司比努力更重要！」

此外，師徒制度也幫助他少走許多冤枉路，雖然入職剛開始有一段短暫的撞牆期，但是憑藉著店長和前輩們分享的成功心得與支持，以及從過去打工經驗訓練出來的溝通能力，讓均宇靜下心來穩扎穩打，很快地迎向了人生中的第一筆成交。

鄭均宇(圖左二)與新店店面店的同事們感情宛若一家人，一起努力，也一起完成成交！(圖/永慶房屋提供)

不怕被電 用誠意突破客戶心防

均宇的第一筆成交來自一對在傳統菜市場工作的老夫妻。均宇回憶道，這對老夫妻其實來店裡看店面很久了，算是老客戶。不過老夫妻對店面要求很高，表達也很直接，讓均宇在服務他們的時候，感受到不少壓力。「但我想說嫌貨才是買貨人，每次互動，一方面能從中收斂需求、也可以訓練自己的專業及心理素質。」

就這樣，均宇持續服務他們持續三、四個月，從每一次老夫妻對店面的評論中，他都觀察到更多他們在意的細節；一旦看到覺得還不錯的店面，均宇都會立刻推薦給他們，問他們有沒有興趣看看。在均宇鍥而不捨的努力下，終於找到一間老夫妻都滿意的店面，讓他們決定要購入。接到電話時，連均宇自己都嚇了一跳。這對老夫妻還說，在看屋的過程中，他們都覺得均宇很認真，不會因為受到批評就不想服務他們了，後來也真的幫他們找到適合的店面。

「當下聽到後覺得還蠻感動的，突然就有股成就感湧上來。這麼有個性的客戶你都可以成功了，再難還會難到哪裡去？」回首客戶的言行舉止，其實都是成長過程的養分。

均宇入職不到一年，憑藉著自己的努力，就為自己贏得了百萬戰將的榮譽，晉身百萬年薪俱樂部！(圖/永慶房屋提供)

勇於實踐就是他的工作哲學 持續挑戰職涯巔峰

如今的均宇，已擺脫剛入行的生澀，陸續為自己贏得永慶房屋的新人業績王、新人三冠王的榮譽，年薪也已破百萬。回顧自己一路上的成功，均宇並沒有覺得自己特別厲害，他說自己只是按照前輩們分享過的經驗，一步一腳印的實踐。

關於未來，均宇並不以新人王自滿，期待自己用實力爬上更高的職位，為家裡帶來更好的經濟條件、也為自己的人生創造更多價值。

喜歡自由安排工作時間的均宇，在永慶找到工作的高自由度，同時也能為自己創造高收入。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)