中華民國旅館商業同業公會全國聯合會在2021年觀光節慶祝大會上，榮獲「觀光產業團體獎」，在該會理事長張榮南的努力下，為了觀光產業努力前進，提供專業的知識及角度，並專注旅館業的服務品質的提升，促進產業的發展。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會為觀光產業之一員，並以優質的品質接待旅客，同時也希望扮演接待大使的角色。張榮南理事長暨全體理監事於107年前往日本茨城、群馬等三縣與旅館業者交流參訪，108年更2度組團前往日本北九州、秋田山形兩縣交流參訪參訪及辦理台灣旅遊推進說明會，共同推廣台灣、日本旅遊景點、特色美食及台灣溫泉，促進外國旅客來台觀光，提升台灣在國際上的曝光度，增進旅館同業利益。

在張榮南的努力下，旅館全聯會多次舉辦各種研習會，如旅館消防安全宣導研習會、旅遊住宿安全及權益宣導研習會、旅館業毒品防制研習、穆斯林在台觀光發展推廣研習會、臺灣觀光產業發展與新南向政策實施因應策略、各縣市公會理事長總幹事會務人員暨本會理監事研習，助業者與學者及政府機關進行產業交流，為當代觀光旅遊市場的開發與管理，提出永續發展的建議。

旅館全聯會及張榮南理事長近年來，為了旅館業的發展及非法日租問題相關議題而到處奔走，並與交通部觀光局主管共同尋求解決方法，致力於打擊非法日租，保障合法旅宿，並且扮演產業與政府間良好溝通協調角色，促使交通部觀光局及溫泉相關主管單位建立與業界的和諧關係。

張榮南理事長多年來致力於發揚觀光產業，並且擔任各公協會理監事職位，109年12月連任中華民國屏東縣同鄉會總會理事，110年01月連任中華民國全國商業總會理事，109年連任當選台灣溫泉觀光協會理事長等等，為觀光產業發聲。

(工商 )