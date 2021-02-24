《盧秀芳中天辣晚報》23日在YouTube針砭時事，中天新聞當家主播盧秀芳邀來藍營北市長熱門人選羅智強擔任嘉賓，兩人玩起快問快答小遊戲，題目既符合時事又逗趣，她也大方問出網友提問：「盧秀芳跟王又正，你比較想上誰的節目？」

羅智強對答如流，「這個題目超好答，我在哪個節目，就說喜歡上哪個節目，當然是秀芳姊的節目啊，王又正算什麼旁邊閃邊站。」現場笑聲不斷。盧秀芳也火辣提出網友問題：「蘇跟蔡你比較想餵誰吃萊豬？」羅智強則大膽回應：「我比較想餵蘇，因為他一天在推銷台灣豬，然後說萊豬很安全，這是非常好笑的事情。」

至於如果選上台北市長，第一件想做的事？羅智強表示：「柯市長坦白講有很多建設，我大概是台北市議員互動最多的人，但他缺乏夢想，我這段時間問了很多人，雖然不一定可行，我都在整理中，我希望帶領台北有個新夢想，例如將台北市打造成世界首都，募集獎金讓台北成為電競城市。」該集Youtube連結https://www.youtube.com/watch?v=9Z4aBelqcws&t=5965s

(中時 )