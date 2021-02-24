喜迎元宵 中市糕餅店家傳統「滾元宵」重溫古早味

農曆元宵節將至，許多民眾習慣會在當日烹煮象徵團圓美滿的元宵，市售元宵多為機器大量製造，有業者以古法搖出一顆顆飽滿元宵，讓民眾吃得到最傳統的美味，也讓傳統技藝持續傳承。

台中市議員陳政顯表示，他在街頭發現有店家拿著大竹篩在搖動，原先以為是在搓湯圓，就近一看才驚覺，這是已經許久沒有看到的傳統滾元宵。

師傅先將不同口味的內餡煮好，然後倒入鋪滿糯米粉的竹篩中，接著搖晃竹篩，讓內餡均勻裹上糯米粉，接著將餡料過水再次倒入竹篩，繼續搖晃餡料，反覆七到十次後，餡料就會滾成一顆顆飽滿的大元宵。

陳政顯說，這樣的技藝在食品工廠以機器大量製造湯圓後，愈來愈少看到，民眾也漸漸把湯圓和元宵搞混，在街頭能看到以傳統方式滾出來的元宵，樂於和市民分享。

位於學士路與梅亭街口的店家以搖篩的方式持續做元宵，陳政顯表示，民眾可以帶著家中小朋友到現場感受古早味，採買元宵之餘，還能讓傳統技藝持續傳承。

(中時 )