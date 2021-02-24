好誇張！北市新北投捷運站旁人行道上，一對年約60歲夫妻長期將私人物品、撿拾雜物等誇張堆放，不論市府相關局處、社福團體來關懷都遭拒。附近居民怒斥嚴重破壞市容、環境。對此，北市府社會局回應了。

流浪夫妻囤積雜物在街道，嚴重影響市容。(《我是北投人》粉絲團 授權提供)

一對來自台中、年約60歲的夫妻，大約從去年5月起，便開始露宿街頭在新北投捷運站旁人行道上，隨著日月累積，四處撿拾、囤積雜物狀況越來越誇張。當地居民不滿表示，一旁就是新北投火車站，假日觀光人潮眾多，已嚴重影響市容；甚至連市府局多處單位、社工等人員前來關懷、勸導，卻都遭該對夫妻拒絕。

流浪夫妻四處拾荒雜物，嚴重造成環境髒亂。(取自《靠北北投幫》社團)

據了解，這對夫妻的雜物佔據的一旁是棵保護樹，北市府公園處今(24日)午打算開始施工做圍籬維護，現場連同社會局、環保局、北投分局等相關單位，現場國軍醫師評估他們的健康狀況並強制就醫，沒想到這對夫妻不願配合處置，更是辱罵在場人員、咆哮「違反人權，我沒就醫意願。」

北市府多局處到場勸導，國軍醫師評估健康，並強制就醫。(取自《靠北北投幫》社團)

北投中心里里長陳力彰表示，這對夫妻早在台中就有類似情況，他們根本不是遊民，經濟上不缺錢，只覺得這空氣好吸收、有靈氣，就住在路邊至少9個月了，而他們的兒子也都拿他們沒轍。附近居民感到相當頭痛，不僅佔據公共空間，也嚴重環境遭亂；北市府社會局表示，多次與家屬聯繫，夫妻倆家庭關係沒有很好，也會持續追蹤後續狀況，避免干擾附近鄰里，或跨局處單位合作處里。

(中時新聞網)