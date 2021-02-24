台灣消費者24日起到4月20日，在京東官網下單，購買自營商品滿人民幣299元，就可享受免費在萊爾富超商取貨優惠。京東提供。

京東官方今表示，台灣消費者2月24日起在京東官網下單，購買京東自營商品滿人民幣299元（新台幣1285元）、3 公斤以內的商品，就可享受免費在7-ELEVEN 和萊爾富兩大超商取貨優惠，並免費領取咖啡，還可最高享受人民幣300元（新台幣1300元）購物金。

京東表示，此次面向老用戶，京東推出滿人民幣 299 元立減人民幣 99 元優惠券；面向新用戶則持續放送人民幣 188 元新人大禮包，3 月 1 日下單更有機會獲人民幣 199 元暴力神券。

京東指出，一直以來與台灣超商保持緊密合作，希望透過超商取貨服務，可以更加貼近台灣民眾的生活，讓台灣本地的購物體驗更加流暢。

２／24-3／24，凡在京東 JD.COM 網購並選擇 7-ELEVEN 門市取件，即可享受以下優惠：消費滿額免運—購買自營商品滿人民幣 299 元、3 公斤內免運費；京東購物，7-ELEVEN 取件送 city cafe 中杯熱美式，消費者可在兌換期 2／24-3／24 內憑序號進行兌換，數量有限，先到先得； 消費者於 2021 年 3 月 1 日在 JD.COM 首次下單購買商品至港澳臺及海外地區，即可免費獲得一張滿人民幣 399 元立減人民幣 199 元的優惠券，數量有限，先到先得；新用戶即領人民幣 188 元大禮包，疊加人民幣 20 元運費券;老用戶享滿人民幣 299元立減人民幣 99 元優惠券 。僅支援京東台灣可售的自營商品。

2／24-4／20，凡在京東 JD.COM 網購並選擇 Hi-Life 萊爾富逾 1,400 家門市取件，即可享受 下優惠：消費滿額免運—購買自營商品滿人民幣 299 元、3 公斤內免運費；新用戶尊享人民幣 188 元新人大禮包，門市取件後返還人民幣 20 元運費券;老用戶專享門市取件後返還人民幣 199 元立減人民幣 30 元禮券 。僅支援京東台灣可售的自營商品。

(旺報 )