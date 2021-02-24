孫其君與梁舒涵出席《廢財闖天關2》記者會。（粘耿豪攝）

Sandy邀請朋友到家裡玩，孫其君與女友郭雪芙（左二）大合照刻意隔很遠。（摘自Sandy臉書）

梁舒涵難得女人味十足。（粘耿豪攝）

三立、華視《廢財闖天關》農曆年前播出第一季最終回，最新《廢財闖天關2》將於3月1日登場，男主角李國毅今（24日）原本要與梁舒涵一起現身為第二季造勢，但因日前拍落水戲感冒發燒超過38度，加上腳扭傷因而缺席，緊急由前晚才確定加入新一季演出的孫其君代打救火；不過孫其君被問到過年期間是否有去緋聞女友郭雪芙家拜年以及年初三情人節怎麼過時，不斷支支吾吾閃躲、顧左右而言他，刻意避談撇清的模樣，一度讓媒體以為兩人已分手！

被問過年是否有陪郭雪芙，孫其君說，他過年都在家陪家人，從除夕到初二玩牌、打麻將輸了大概兩萬，就當是包紅包概念，不覺得是損失，因為有賺錢才可以包紅包；至於「大年初三情人節怎麼過」，他僅說Sandy邀請大家去她家，一起玩桌遊聊天，被問：「沒陪女友？」他回「過年專心陪家人，沒有照顧這個」，有跟對方說「新年快樂，恭喜發財」，就連上次見面時是何時也說「有點不記得了」，聽起來非常冷淡的互動讓現場所有人一度都誤以為兩人已經分手，他後來急忙解釋「還是好朋友」，事後擔心被誤會才坦言，兩人年初三其實是一起去Sandy家。而Sandy在臉書po的大合照中，兩人也刻意一左一右，郭雪芙甚至只露出鼻子及三分之一張臉。

孫其君已有5年沒拍三立八點華劇，23日晚上確定進組，隔天中午就被徵召參加記者會，當年就是演「華八」出道的他表示：「只要華八有需要，二話不說馬上回家。」他劇中將飾演梁舒涵「貴婦特訓」的美姿美儀老師，本想假裝「小王」幫陷入「姑媳大戰」的她出口氣，卻愛上這位即將嫁給邱昊奇的豪門準媳婦。他已開始上網做角色功課，包含使用餐具順序、說話談吐、走路坐下的禮儀等，怕萬一到時候沒東西教梁舒涵就尷尬了。

劇中以女漢子形象深植人心的梁舒涵昨拎著名牌包、腳踩高跟鞋一身貴氣現身，越來越有女人味的她頗喜歡這樣的自己，因為私下不會這麼有女人味，很開心能在劇中過過癮，她也透露今帶出場的飾品、包包都是劇中「姑姑」葛蕾贊助。她說，心目中的貴婦最好是自己賺很多錢，手持黑卡看到喜歡的就刷，靠自己最實在。對於劇中即將與葛蕾展開「姑媳戰爭」，梁舒涵透露從國中開始，媽媽就灌輸她將來千萬不要跟婆婆住一起，「不然我可能會被休了」，因此在交往前會先觀察確定對方將來是否需要跟家人同住。

最新《廢財闖天關2》承襲第一季的熱度與氣勢，劇情更加輕鬆詼諧，「財神」李國毅終於如願了卻前緣，回歸天庭後，轉世變身成毒舌又自戀的天才霸總CASH，不同於無七情六慾的神仙角色，這次大走幽默路線，挑戰多金霸氣又喜感十足的跨國CEO，女主角李亦捷反而吃盡苦頭被整慘！

(中時 )