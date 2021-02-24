全球最大的對沖基金集團橋水投資公司(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認為，美股前1000大的企業，有5%股價面臨泡沫危機，呼應去年達里歐在一場問答上，提到史無前例的資金狂潮，可能顛覆市場運作，讓美股本益比飆升50倍。達里歐表示，一些受到散戶追捧的新科科技股，可能會先遭受影響。

達里歐在LinkedIn 發文，提到自己設計的泡沫指數，由6項指標，包括股價相較於傳統水位的位置、企業盈利增速與股價走勢、新散戶數量、市場情緒、槓桿操作以及企業資本支出所組成。

達里歐去年在Reddit Ask Me Anything的公開問答場合上提到，美國政府卻大量印鈔，將來可能還會繼續創造更多債務以及更寬鬆的貨幣政策持續下，投資人要注意債務與金錢對於資產與其他貨幣的價值波動。在美元持續貶值下，被衡量的資產價格不太會有下跌空間。

達里歐針對自己設計的指數做出分析，數據結果顯示，美股泡沫程度達77%。1929年經濟大蕭條、2000年網路泡沫破滅的泡沫指標為100%，目前則是接近1970 年代初期的漂亮 50以及1990年代後期的網路泡沫。

目前個股之間表現有相當大的差距，部分的新型科技公司陷入極端泡沫，部分的個股則是沒有。此外，由於這些嚴重泡沫聚集的個股並非標普500指數成分股，美股大盤出現該現象的比例偏低。

對此，新散戶因疫情後的資金行情蜂擁而入股市投資，這通常顯示泡沫的來臨，在1929年和 2000 年美股泡沫也發生過，著名的擦鞋童理論就是如此，如今該指標已經達95%。

(中時新聞網)