董姓男子以LINE暱稱「惡魔化身」等帳號，在網路上誘使無知少女，拍攝裸露下體猥褻照片，並散佈謠言給其他40名網友，11名被害少女均未滿16歲，其中有2人是未滿12歲女童，士林地院日前審結，依違反《兒少性剝削防制條例》等罪判處這名「噁男」有期徒刑10年6月，得易科罰金部分，判處應執行1年，得易科36萬罰金。

起訴指出，22歲董男去年4月到8月間，搭訕未成年少女，藉著臉書帳號搜尋父母臉書，並以威脅方式恫嚇少女，若不聽話就將臉書內容洩露給父母，少女因而配合拍攝裸露下體、洗澡沐浴甚至自慰影片，董男取得後更得寸進尺，繼續威脅並散布給其他網友。

去年6、7月間，少女家人陸續在淡水、屏東、雲林、彰化和苗栗報案，檢警拘提前，董還傳訊息威脅少女家，造成少女極大恐懼。

判決指出，董男以威脅少女拍攝猥褻照片、影片，客觀上足以刺激或滿足人之性慾，也會使一般人產生厭惡或羞恥，有傷於社會風俗，其中有多名少女堅決拒絕，並告訴父母，董因而未能得逞，因而有部分屬於未遂犯，分別判處3月、4月不等的刑度。

董男得逞部分共犯10個拍攝兒少猥褻影像罪，分別判處4年到7年10月不等，其中1名未滿12歲女童因心生畏懼，拍攝裸露下體照片，遭判刑最重，法院判處應執行徒刑10年6月。

(中時 )