新北市社會局第11處瑞芳社福中心今（24）日揭牌啟用，首任中心督導黃凱威與3位社工員駐點提供在地服務，未來將陸續擴充人力，讓瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等四區的弱勢民眾，及時、快速地獲得社會福利服務資源，以達到侯友宜市長要求的偏區照顧、弱勢優先等目標，讓民眾過好日子。

啟用儀式由社會局長張錦麗、市議員林裔綺、瑞芳區長施玉祥、平溪區長曾繁盛、雙溪區主祕沈玠容及貢寮區長鍾耀磊等人共同揭牌。當地多位里長及社福團體汐止心汐止情協會理事長劉威麟等人亦到場祝賀。

張錦麗表示，新北市幅員廣大，為達到社會福利的普及性和近便性，在林裔綺議員的建議下，經過2年的籌備，終於成立瑞芳社福中心，此期間感謝區公所、龍潭里長陳淑霞、龍安里長柯瑞和、龍鎮里長林文清、龍山里長陳志強等協助支持，利用市民活動中心4樓做為據點，提供民眾相關社會福利服務。

林裔綺表示，瑞平雙貢4區，過去由七星社福中心提供社會福利服務，因幅員遼闊，不僅社工員訪案要舟車勞頓，民眾要洽公也多所不便，她在議會提案建議另成立瑞芳社福中心，感謝市府的重視，終於在瑞芳「舊街仔」成立，後續仍需社工全力協助。

社會局指出，市府計畫陸續新增社福中心，如將新泰中心服務的泰山、五股、林口另設置泰五林中心，在人口眾多的板橋區增設第2中心，以及將雙和中心另獨立出永和中心，以全市14處全面性佈點，讓新北市的社會福利輸送更加及時、便捷，達到市長侯友宜要求的讓民眾「安居樂業、過好日子。」

(中時 )