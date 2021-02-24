新一代網路安全領域的全球領導者Sophos今日宣布該公司計畫為搭載高通技術公司高通Snapdragon運算平台的5G PC提供Sophos Intercept X端點保護。

Sophos Intercept X 與Snapdragon運算平台的結合，將透過常時啟動、常時連網的PC環境，為使用者提供新一代的安全防護。

透過Snapdragon運算平台，以智慧型手機技術為基礎的5G連網，能夠為使用4G和5G蜂巢式網路的輕薄無風扇筆記型電腦提供頂級的效能和效率。Sophos Intercept X是專為保護先進的運算系統和端點所設計，透過深度學習人工智慧和防勒索軟體功能，阻止最新的網路安全威脅。Sophos預估，用於Snapdragon運算平台的Intercept X將可於2021年下半年上市。Sophos技術長Joe Levy表示：「一個結合智慧型手機和PC技術，支援常時啟動、常時連網、且具有互動性的運算環境，帶來的是許多獨特的安全防護能力和機會。綜觀過去，行動裝置經歷的安全事件數量遠低於由傳統架構所驅動的PC。這當然不是因為這些裝置並不普遍，而是因為相對於PC，它們的現代架構提供了整體的可預測性，使應用程式廠商能夠設計高效能並且安全的軟體。」

「Snapdragon運算平台標示著重大的進展，因為它們提供了PC的所有實用性和效能，同時又保有與現代行動運算裝置相關的許多優點。而安全性喜歡可預測性，Sophos很興奮能夠成為為這個新一代運算平台提供安全防護的一份子。」

(工商 )