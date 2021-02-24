隨著人們對通訊和氣象衛星的依賴程度越來越高，太空研究的範圍和任務也不斷擴大中，這需要新技術來協助加快航太系統的設計和生產。Microchip Technology Inc.今日宣布擴大 SA50-120電源轉換器系列產品陣容，推出九款基於商用現有技術（COTS）的新產品，為開發人員提供太空等級的電源轉換器，並盡可能地降低風險和開發成本。

Microchip的SA50-120抗輻射DC-DC電源轉換器是目前市場上僅有的標準非混合型太空等級的DC-DC電源轉換器，採用表面黏著（surface mount）元件結構，可根據特定應用及要求進行彈性化的客製。SA50-120系列符合Mil-Std-461、Mil-Std-883和Mil-Std-202標準，使設計人員能夠從成熟的COTS技術開始，迅速擴大開發規模，降低風險，縮短開發時間。

SA50-120 電源轉換器採用120V輸入，並在低階小型解決方案中提供高達 56W的輸出。這些具有單輸出和三輸出的電磁干擾（EMI）相容和抗輻射設計是太空站和ORION計畫平臺的理想選擇。

新推出的電源轉換器採用開關式穩壓器，使用峰值電流模式控制的單端正向轉換器拓撲結構，具備固有的單事件抗干擾能力。SA50-120具有800萬小時MTBF和高達87％的效率，在所有標準120V輸入的太空級DC-DC電源轉換器中最高，可最大限度地提高系統效能和可靠性。

新產品符合100 krad（Si）總電離劑量（TID）和單次事件效應（SEE）大於80 MeV cm2/mg的要求，並提供同步、電晶體-電晶體邏輯（TTL）開/關指令訊號和各種保護功能。單輸出版本還提供遠端感應、輸出電壓調整和並聯功能。

Microchip分離式產品部副總裁Leon Gross表示：「Microchip作為航太技術合作夥伴已有30年歷史，成功參與了50多個計畫和平臺，我們將以此為基礎繼續投資開發航空航太系統所需的關鍵技術。」

Microchip的DC-DC電源轉換器技術以及經ISO 9000和AS9100認證的生產設施，可提供高品質的產品以及彈性的製造選擇。在推出基於COTS技術的新產品的同時，Microchip還與系統製造商和整合商合作進行老化管理（Obsolescence Management），協助客戶減少重新設計工作，延長生命週期，進而降低整體系統成本。

該款DC-DC電源轉換器補充了Microchip豐富的太空產品組合，包括抗輻射和耐輻射的現場可程式設計閘陣列（FPGA）、微控制器（MCU）、微處理器（MPU）、時脈產品、半導體和負載點調整器，以及高可靠性機電、任務關鍵型和太空等級繼電器，為設計人員提供各種應用的整體系統解決方案。

(工商 )