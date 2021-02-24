NAND Flash控制IC廠群聯（8299）24日發布全球首款支援PCIe界面的SD Express記憶卡，預計將滿足高速資料傳輸的影音設備市場的需求，群聯的SD Express Card（SD 7.0）解決方案預計於3月份開始送樣量產。
群聯表示，超高畫質這個詞在近幾年不斷的被使用，原因不外乎消費者對於數位影音的清晰度要求不斷的上升。而超高畫質時代的來臨，所代表的含意除了資料量不斷成長以外，也代表著消費者對於儲存效能速度的要求也不斷的提升。
搭載群聯PS5017控制晶片的全球首款SD Express記憶卡，不僅支援SD 7.0規範與相容PCIe NVMe的技術規格，而且也與現行的所有內建SD卡槽相容，讓使用者可以與最新的SD Express記憶卡技術無縫接軌轉換。
再者，群聯的SD Express記憶卡效能速度達870MB/s，是傳統UHS-II SD卡的三倍效能，最高容量更達512GB，是內容創作者（Content Creator）、高階影音系統、甚至邊緣運算設備等高畫質影音應用市場的一大福音。
群聯董事長潘健成表示，SD卡與microSD卡於消費型市場的應用已經逐漸飽和，但是在工業應用、數位監控、醫療設備、嵌入式系統、以及內容創作者等市場正在蓬勃發展。這些儲存應用市場與傳統的消費型市場有著巨大的差異，產品經常需要客製化的功能，或是針對使用者行為進行韌體（Firmware）的優化。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。