NAND Flash控制IC廠群聯（8299）24日發布全球首款支援PCIe界面的SD Express記憶卡，預計將滿足高速資料傳輸的影音設備市場的需求，群聯的SD Express Card（SD 7.0）解決方案預計於3月份開始送樣量產。

群聯表示，超高畫質這個詞在近幾年不斷的被使用，原因不外乎消費者對於數位影音的清晰度要求不斷的上升。而超高畫質時代的來臨，所代表的含意除了資料量不斷成長以外，也代表著消費者對於儲存效能速度的要求也不斷的提升。

搭載群聯PS5017控制晶片的全球首款SD Express記憶卡，不僅支援SD 7.0規範與相容PCIe NVMe的技術規格，而且也與現行的所有內建SD卡槽相容，讓使用者可以與最新的SD Express記憶卡技術無縫接軌轉換。

再者，群聯的SD Express記憶卡效能速度達870MB/s，是傳統UHS-II SD卡的三倍效能，最高容量更達512GB，是內容創作者（Content Creator）、高階影音系統、甚至邊緣運算設備等高畫質影音應用市場的一大福音。

群聯董事長潘健成表示，SD卡與microSD卡於消費型市場的應用已經逐漸飽和，但是在工業應用、數位監控、醫療設備、嵌入式系統、以及內容創作者等市場正在蓬勃發展。這些儲存應用市場與傳統的消費型市場有著巨大的差異，產品經常需要客製化的功能，或是針對使用者行為進行韌體（Firmware）的優化。

(工商 )