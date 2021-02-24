44歲韓國女星咸素媛，2018年嫁給小18歲大陸富二代陳華，兩人感情恩愛育有1女，夫婦倆還一起演出韓國綜藝節目《妻子的味道》。未料今日就有韓媒驚爆咸素媛已與陳華分手，還稱分手決定是男方提出的，而咸素媛對於離婚傳聞的回應更是讓不少網友看傻眼。

咸素媛被爆與陳華這段中韓母子戀亮紅燈，兩人3年婚姻已破局。率先報導的韓媒更引述知情人士說法：「據我所知，陳華決定分手，最近正在準備出國。雖然婆婆為了使他們之間的關係變得圓滿而努力，但沒有任何效果。」

對於離婚傳聞，咸素媛稍早也在IG貼出報導截圖，並寫下：「什麼都不想說。」而咸素媛的回應也驚呆了不少網友，認為她這舉動根本就是默認情變，紛紛留言「今天到底是怎麼了」、「竟然分了」、「他倆在一起就挺驚訝的」、「他倆剛開始看起來就不是很想能過長久的樣子」。

韓國女星咸素媛當年憑著參選韓國小姐出道，更因參與了電影《色即是空》受到關注。咸素媛在感情上尋尋覓覓，終於在2017年有所斬獲，甜蜜認愛小18歲大陸富二代陳華，小倆口於隔年1月韓國登記結婚，甚至還一起登上了韓國人氣綜藝節目《妻子的味道》。她更在節目中分享了第一胎女兒的生產過程，該片段一度登上韓網熱搜第一位，不少看過影片的網友都忍不住淚崩表示太辛苦了！

(中時新聞網)