百萬求職大軍年後傾巢而出！台灣三大人力網站：104人力銀行、1111人力銀行、Yes123求職網不約而同指出，年後轉職者較去年大幅增加，呈現出疫後的「報復性轉職潮」！但104人力銀行副總鍾文雄警告，國際疫情尚未平息，今年轉職仍有一定風險。倘若企業受到疫情影響，新人往往面臨裁員、減薪的窘境。因此後疫情時代，轉職首重穩定與心安！房仲第一品牌永慶房屋，2020年不僅業績較2019年成長3成，成交市占一舉衝上45％。永慶疫情之下仍穩定成長成為轉職首選，年後履歷量較去年同期增加3成！

逆勢中也能創造巔峰 提供求職者業界最優保障

根據永慶內部統計，年後轉職的求職者以來自餐飲業的轉職者佔最多數。而來自旅遊業的轉職者也較去年同期增加近5成，據推估，因是全球疫情尚未舒緩，旅遊業的未來依舊不明朗，造就旅遊業的轉職潮；零售業的轉職者也增加近4成，推測因疫情爆發後，民眾消費習慣改為線上購物，導致實體店面的業績下滑，因此萌生轉職想法。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示：2020年全台房市買賣移轉棟數創下近七年新高，吸引許多想挑戰高薪的轉職者加入。至於轉職者在意的穩定收入和公司的發展前景，永慶也有好表現。永慶多次在市場低迷時逆境成長，尤其在2014年至2018年房市反轉向下，3年內累積超過700家房仲關門，但永慶卻在同時期大舉展店，更逆勢推出房仲直營唯一「彈性工作8小時」制度，以及「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，以業界最優的科技工具和福利制度推高績效，不僅第一線經紀人工時下降20%，業績逆勢成長30%，離職率更創新低，成功讓員工在永慶找到穩定與安心。

塗振宏分享，永慶房屋提供業務新人「前九個月保障每月5萬元」，還有一對一『師徒達人』與360個小時專業培訓，不僅讓轉職無陣痛期，更協助新人快速上手。塗振宏進一步指出，永慶推出的「服務專員」職缺，每月36K外另加考核獎金，沒有業績和接案壓力，月排休8到9天。福利不僅優於業界，每月收入更高於新鮮人平均起薪，立刻成為大學畢業生的求職首選，光是2021年一月，收到的履歷量比起去年同期增長近4成。這些優秀的制度和保障吸引不少轉職人的目光焦點，持續推高履歷量。

永慶在疫情下仍能穩健成長，成為轉職者與新鮮人求職首選，年後履歷量較去年同期增加3成，服務專員履歷亦成長近4成。(圖/永慶房屋提供)

疫情下求職者的困境與掙扎 永慶看見每位求職者的價值

今年年初，永慶房屋與金獎導演黃信堯合作，推出「永慶讓你的特質更有價值」徵才廣告，捕捉職場人的韌性與毅力，也呈現永慶為每一名在生活中打拼的求職者喝采與鼓勵。黃信堯導演敦厚磁性的嗓音，道出永慶為每位新進員工提供的溫柔保障，優渥的福利與保障感動廣大民眾，年後履歷量快速成長。

塗振宏補充：「面對疫情，永慶房屋作為台灣房仲第一品牌，期望透過多重職場保障，做每位勇敢職場人的堅實後盾。永慶房屋透過策略、系統、團隊三大資源打造完善的職涯發展舞台，厚實職場實力，讓每個夥伴都能在永慶邁向錢多、事少、離家近，獲得工作與生活平衡的圓滿人生，歡迎認真、有衝勁的求職者加入。」

永慶與金獎導演黃信堯合作，拍攝溫情招募影片，訴說永慶提供的新人前九個月保障5萬收入、彈性工作8小時、一對一師徒制度多重職場保障（圖/翻攝自YouTube）

(中時新聞網)