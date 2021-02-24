工業電腦廠龍頭研華（2395）「Advantech Connect全球夥伴線上高峰論壇」登場，以AIoT Vision為主題，聚焦工業物聯網、嵌入式物聯網、WISE-PaaS物聯雲平台、智慧城市方案與服務，以及雲物聯等五大主軸，將從2月24日至5月6日，連續3個月進行超過20場以上的線上主題論壇。

研華董事長劉克振表示，根據Gartner研究報告，2025年全球AIoT市值將達4,500億美元，其中整合方案與服務將佔所有物聯網商機最大份額約55％，預期物聯網生態體系在2025年將會有大幅成長。

劉克振認為，物聯網商機成長不如許多研究專家10年所預期，主因在於AIoT生態體系發展並非一蹴可幾，而是需按部就班從Stage 1.0走向Stage 4.0。

由於目前AIoT正處於有效整合應用方案與行業領域的Stage 3.0階段，透過整合領域專業知識，將工業App與相關軟硬體組成行業應用套件，以促使行業專屬方案整合商可以加入整個生態體系，並開始將相關方案大量複製應用至案場落地。

研華將以包括將應用套件準備就緒、持續發展關鍵技術、募集更多具實力與決心的行業專屬方案整合商並與其共創、組成方案銷售的頂尖團隊等四大行動，加速完成此階段發展。

此外，研華也將集結內部組織資源、訂定市場戰略，以幫助全球系統整合商輕鬆完成其方案項目。

研華表示，此次「Advantech Connect」全球夥伴線上高峰論壇，將連續兩個月在巴黎、紐約兩個時區同時放送五大主軸，舉辦超過20場產業與技術主題論壇，預計邀請超過4萬名以上各行業領域的客戶、夥伴共同參與。

參與業者包括端到雲、物聯雲平台、AI人工智慧、5G、智慧交通、環境與能源、智慧醫療、智慧物流、智慧零售等技術行業專家期望加速客戶夥伴於各行業數位轉型，並進一步強化生態互聯，掌握工業物聯網商機。

(工商 )