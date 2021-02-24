台灣高鐵（2633）去年上半年歷經新冠疫情衝擊，期間運量大減，不過，隨著國內疫情控制得當，以及國旅市場需求爆發，激勵第四季獲利動能回升，累計2020年稅後淨利58.4億元，年減27％，EPS為1.04元，連三年皆維持1元以上水準。

台灣高鐵24日召開董事會，通過去年財務報告，2020年度營收391.4億元，年減17.6％，稅後淨利58.4億元，年減27％，EPS 1.04元，為近三年低點。公司表示，去年營運衰退主要受疫情影響，國內經濟活動大受衝擊，交通運輸業及旅遊業明顯受創，但因國內疫情持續有效控制，民眾回歸正常生活，推升國民旅遊逐漸熱絡，整體運量及營收自去年5月已見到上升趨勢，支撐去年獲利逐季走揚。

此外，台灣高鐵積極採取開源節流、提升零組件本土採購比率，以及強化自主維修能力等控制成本作為，加上提前清償部分長期借款等，降低財務費用，整體來看，去年業績雖受疫情影響，導致營收下滑，但稅後淨利仍達58.4億元。

展望後市，台灣高鐵指出，未來將持續努力提供準點及優質服務，另在國內疫情逐漸穩定之際，內部正積極進行產品及服務規劃布局，第二季起將推出一系列旅運振興方案以吸引旅客回流，帶動運量逐步成長，疫情衝擊降到最低，目標今年營收能較去年大步成長，重返400億元整數大關之上。

台灣高鐵董事會通過擬於5月27日召開股東會，報告事項為公司治理執行情形報告、分派109年度董事酬勞及員工酬勞報告、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，以及109年度募集公司債報告共四案。市場關注台灣高鐵盈餘分派情況，若以去年配發率達85％計算，推估現金股利有機會來到0.88元上下。

(工商 )