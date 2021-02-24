無線連接和智慧感測技術授權許可廠商CEVA（NASDAQ：CEVA）宣布中國領先的資訊安全IC設計企業「國民技術股份有限公司」已獲得授權許可，將在其NZ8801藍牙5 IC中採用CEVA的RivieraWaves低功耗藍牙IP。

該晶片專門把安全連接功能提供予一系列對功耗敏感的設備，包括穿戴式設備、PC週邊、安全支付卡和智慧家庭。NZ8801已經在市場上取得了巨大成功，至今為止已用於數千萬台出貨設備中。

NZ8801 IC具有一個高性能、低功耗的32位元處理器，並可通過標準藍牙協定與其他設備連接及通訊。它採用單一終端天線設計，並整合了許多元件，從而降低了總體物料清單成本和應用複雜性。NZ8801 IC還可以與外部的微控制器（MCU）配合使用，以滿足各種功耗敏感應用的需求。

國民技術副總裁梁潔表示：「我們很高興宣布與CEVA建立合作夥伴關係，將其低功耗藍牙IP整合到我們的低功耗藍牙5 IC產品中。CEVA在開發最低功耗無線連接IP方面擁有絕佳的卓越實績，完全符合我們將藍牙整合到安全IC和其他物聯網晶片中的性能要求。」

(工商 )