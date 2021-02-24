為滿足現代資料中心的發展需求，賽靈思（NASDAQ：XLNX）24日宣布推出一系列全新的資料中心產品及解決方案，包含全新Alveo SmartNIC系列、smart world AI影像分析應用、一款能夠實現亞微秒級（sub-microsecond）交易的加速演算法交易（Accelerated Algorithmic Trading；AAT）參考設計，以及Xilinx App Store（應用程式商店）。

從聯網和AI分析到金融交易，這些當今要求最嚴苛、最複雜的應用皆要求低延遲和即時效能，要達成這樣的效能水準始終受制於硬體開發成本高昂且曠日費時。藉助賽靈思所推出的全新產品及解決方案，正為軟體開發人員消除在Alveo加速器卡上快速打造和部署軟體定義與硬體加速應用的阻礙。

賽靈思執行副總裁暨資料中心事業部總經理Salil Raje表示：「為了提升聯網頻寬並針對人工智慧與即時分析等作業負載進行優化，資料中心紛紛進入轉型的過程中。這些複雜、運算密集且不斷發展的作業負載將現有基礎設施推向極限，並驅動對完全組合式、以軟體定義的硬體加速器的需求。這種加速器提供的靈活應變能力可以優化現今要求最嚴苛的應用，其彈性還可以快速配合新型作業負載與協議，並以線路速率對應用進行加速。」

賽靈思Alveo SN1000是業界首款組合式的SmartNIC系列，可為所有功能卸載提供以軟體定義的硬體加速。SN1000 SmartNIC具開放架構，能以線路速率加速廣泛的聯網功能，從而直接卸載CPU密集型任務以優化聯網效能。

利用Vitis Networking平台和P4、C和C++等業界標準的高階程式語言，軟體開發人員可以打造在SmartNIC的硬體中執行的網路功能、協議以及應用。Vitis Networking使組織可以快速、輕鬆地組合新聯網功能並調整現有功能，無需更換硬體即可處理新協議和新應用，以節省未來的投資。

SN1000 SmartNIC能為多種類型的聯網、安全和儲存卸載提供以軟體定義的硬體加速功能，例如Open vSwitch和虛擬化加速（Virtio.net）。安全卸載包括IPsec、kTLS和SSL/TLS，而加速儲存應用則包括Virtio.blk、NVMe over TCP、Ceph以及壓縮和加密服務。

VMware雲端平台事業部行銷副總裁Lee Caswell表示：「VMware正為要求更高安全性的下一代應用定義混合雲架構。SmartNIC將提供客戶能涵蓋裸機和虛擬化環境且能統一管理、安全和彈性的模式，並藉此在VMware Cloud Foundation架構中發揮關鍵作用。在這些環境中，賽靈思Alveo SN1000 SmartNIC的可組合性將為客戶提供靈活、整合且符合需求的解決方案。」

浪潮集團網路事業部總經理李鵬翀（Ben Li）指出：「當今的軟體定義型資料中心需要靈活性和可擴展性來滿足客戶在作業負載上不斷變化的需求。賽靈思Alveo SN1000 SmartNIC系列的創新組合式卸載框架使浪潮能透過快速開發和部署客製化的作業負載，靈活適應不斷變化的客戶需求。」

SN1000系列的SmartNIC是基於賽靈思16奈米UltraScale+架構，採用低延遲的賽靈思XCU26 FPGA和16核心Arm處理器。SN1000 SmartNIC為10/25/100Gb/s 連結提供雙QSFP埠，具備先進的小資料封包效能和PCIe Gen 4互連，採用全高半長（FHHL）外形和75瓦功率封裝。

(工商 )