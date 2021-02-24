非洲豬瘟疫區再增一國！非洲豬瘟中央災害應變中心今(24)日表示，馬來西亞沙巴州發生非洲豬瘟疫情，即日起馬來西亞入境旅客違規攜帶豬肉產品遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

根據外媒報導，馬來西亞沙巴州獸醫當局證實疫情發生在該州畢達士縣，當局已撲殺發生場周邊半徑50公里之家豬及野豬，並限制活豬及豬肉製品移動，而馬來西亞是亞洲地區繼中國大陸(含香港、澳門)、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶、印尼及印度後第13個發生非洲豬瘟疫情國家。

應變中心宣布，自今日起馬來西亞入境旅客違規攜帶豬肉產品遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

應變中心說，雖然世界動物衛生組織(OIE)網站尚未有該國的疫情通報，但基於防疫超前部署原則，應變中心決定於今日先將該國列入過去3年發生非洲豬瘟疫情之國家名單，自該國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲即予重罰。

另外旅客行李檢查部分，應變中心已於2019年9月6日起將馬來西亞列入高風險地區，並以X光機百分百檢查該國入境旅客託運行李及手提行李。

我國在邊境旅客違規攜帶或棄置中國大陸及越南豬肉產品中仍持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，其中邊境查驗機關仍不時查獲以快遞、郵包及貨物等方式輸入的違規豬肉產品，顯示疫情引入之風險仍高。

(中時 )