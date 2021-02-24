苗栗縣警察局為鼓勵金融機構、超商人員協助警方攔阻詐騙，強化警銀合作，除要求各分駐所、派出所正、副所長親自前往拜會，並與金融機構建立緊密聯繫窗口，加強宣導落實關懷提問，去年共攔阻詐騙案件金額高達2500多萬元，24日苗栗縣長徐耀昌表揚28位績優職員，以及各類刑案有功及為民服務績優員警。

苗栗縣警局指出，詐欺集團危害社會治安甚鉅，常利用假檢警辦案、猜猜我是誰、解除分期付款、投資詐欺或感情詐騙手法，要求民眾到銀行或超商匯款、購買遊戲點數，致損失慘重。因此苗栗縣政府110年度總預算特別編列20萬元，獲苗栗縣議會審核通過，獎勵銀行、超商阻詐有功人員，提升攔阻意願。

警局統計，去年透過金融機構、超商成功攔阻民眾遭詐騙案件，計有75件，攔阻金額達2500餘萬元，成效卓著，有效降低民眾遭詐騙案件發生。

苗栗縣警察局長周煥興提醒，現今詐騙手法多樣化，如遇疑似遭詐騙情形，一定要冷靜查證，或立即撥打防詐騙諮詢專線165或110報案；此外，金融機構及超商人員，發現民眾提款、匯款有異時，請主動關懷提問，並立即通報警方到場協助，防止民眾受騙，提升攔阻詐騙成功率。

(中時 )