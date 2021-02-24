《複身犯》劇組全體出席首映會。（粘耿豪攝）

《角頭—浪流連》劇組來挺《複身犯》。（粘耿豪攝）

懸疑片《複身犯》24日舉行首映會，楊祐寧在片中展現5種人格的演技成為本片一大賣點，而現實生活中，老婆Melinda也看過他很多的面貌，「夫妻本來就會看到彼此比較脆弱、黑暗的一面，我覺得這樣誠實的關係很健康」。首映會老婆也到場捧場看片，「她通常看我作品常虧我在耍帥，但這次看完預告『哇，你們這個很酷耶』」。他分享2人相處過程總是互虧，楊祐寧搞笑行為也常讓老婆翻白眼。

《複身犯》日前舉辦口碑場和映後座談，現場來了許多喜愛楊祐寧的女粉絲，還衝到影廳第一排，讓張榕容自嘲自己根本變成「隱形人」，「甚至我自己開Clubhouse，她們也來問楊祐寧在不在！」首映會除了主演，監製林秉聿、導演蕭力修、李銘忠、陳以文、王淨、林哲熹、劉修甫等陣容一同出席，演唱電影主題曲〈Till My Ride Comes〉的高爾宣也到場共襄盛舉。

《複身犯》適逢26日元宵節上映，年度票房冠軍《角頭—浪流連》劇組也相挺站台，由高捷、黃尚禾、唐振剛、張再興和監製張威縯、執導姜瑞智代表，送上「億氣相挺、情義相連」大燈籠祝賀，期待把好運氣交棒給對方。陳以文也裝狠「釘孤枝」，問高捷要包幾場，結果高捷本想包場一個月，被主持人黃子佼阻止別太臭屁，先包一場就好。

(中時 )