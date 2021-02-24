MOSFET廠力士（4923）累計2020年全年合併營收達6.8億元，營業利益2,438萬元，稅後淨利1,466萬元，每股盈餘0.59元。對於2021年展望，力士看好，MOSFET龐大市場成長需求，加上打入國際筆電大廠充電變壓器，2021年營運看增

其中，筆電應用領域之客戶在後疫情時期因消費者需求增加而帶動拉貨力道強勁升溫，其營收明顯年增87％，加上美中貿易戰轉單效益、5G NR商轉化加速、全球8吋晶圓代工產能大吃緊等趨勢明確，公司更成功接獲訂單交期長、及其他客戶之轉單，自去年7月開始注入公司整體營運成長動能。

力士並指出，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經董事會決議通過，2020年擬配發每股1.08元現金股利，股利配發率高達1.83倍，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2021年第一季，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，兩大主要業務持續熱轉，除了既有訂單出貨持續暢旺，新一代ETG專利系列的MOSFET產品，目前也已成功切入國際筆電大廠充電變壓器（Adapter）之台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品有別於市售目前整流電壓最高60V的效率，更進一步拉升至100V水準，並於今年初已開始試量產出貨，力士將隨著主要客戶的需求持續增加，催動新產品出貨比重提高，助力公司營運長期動能。

根據中國國元證券針對全球MOSFET市場規模報告指出，由於物聯網、5G、AI等信息產業的快速發展，MOSFET年增率速度開始逐漸攀升，預估整體市場規模至2022年將達到68億美元，雖疫情致使去年上半年整體市場處於淡季，但伴隨著產業供不應求的現況更為加劇，創造MOSFET產品量價齊升的前景，將有利於相關業者開拓市場的環境。

力士一方面仍憑藉掌握高效能MOSFET設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等的高度競爭力，積極向外爭取更多訂單交期長、其他客戶轉單，且毛利率優於平均水準的訂單合作機會。

另一方面，面對晶圓代工廠產能吃緊、投片成本及封裝成本增加的情形下，公司陸續於今年第一季前完成所有主要客戶調漲價格的幅度，且同時積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及與更多封測廠的合作可能性，為公司未來整體營運帶來正面的挹注。

(工商 )