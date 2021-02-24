【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

國民黨邀請民眾黨主席、台北市長柯文哲參加「願景台灣2030」論壇，被視為藍白合作的起手式，引發各界熱議。媒體人「逆風的烏鴉」指出，藍綠白就像三國時代，國民黨在推「藍白合」時，有沒有吃掉民眾黨的野心和具體策略？若沒有，那麼國民黨可能會被予取予求。

「逆風的烏鴉」在臉書24日貼文表示，以現在藍綠白的關係來看，確實很像是三國的情勢，而且是赤壁之戰前的三國。曹魏的勢力獨大，東吳是唯一的實力派。蜀漢劉備的實力聊勝於無，對東吳來說，最多就是壯壯聲勢，當當側翼。若以「漢賊不兩立」角度來看，那麼國民黨顯然是劉備，而民眾黨是東吳；但從實力的比例來看，則恰恰相反，國民黨是東吳，民眾黨反而是劉備。

三國時期，東吳是最能保持戰略彈性，可以在曹魏勢大時與蜀漢結盟，但也可以在蜀漢做大時反過來捅蜀漢一刀。因為只有維持在三邊勢力沒有一邊大於另兩邊的總和，才最符合東吳的利益。

他認為，國民黨有一批必須和民進黨「漢賊不兩立」的支持者，這基本上限制了國民黨的彈性，不管自身實力大小，可能只有跟民眾黨合作，不可能和民進黨合作。所以國民黨只能當蜀漢。

「逆風的烏鴉」指出，民眾黨具有比東吳還東吳的戰略態勢。儘管實力上遠不如三國時的東吳，但無論國民黨、民進黨誰大誰小，它都可以依據自己的需要調整戰略方針。民眾黨距離壯大還有一段距離，但避開民進黨鋒芒，想從國民黨這邊壯大自己是毫無疑問的。所以國民黨在推「藍白合」的時候，應該先思考一件事：在兩黨合作後，有沒有吃掉民眾黨的野心和具體策略？如果沒有，那麼藍白合作對國民黨是很難達到加分作用，甚至可能會被予取予求。

有網友認為，「民眾黨肯定是想在多席次的議員選舉，佔藍營便宜，多吃幾席，還有1對1的立委、縣市長選舉，總統則力有未逮。所以藍議員著急反對可以理解，但以戰略大格局來講，如果藍讓出幾席議員，換來民眾黨選民在1對1選舉的支持，似乎十分划算(但被犧牲的議員應很不爽)。」

(中時新聞網)