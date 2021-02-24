水上鄉公所獨居老人志工隊家訪時與長輩玩自拍，長輩笑得合不攏嘴。（水上鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

近年即使服務量倍增，水上鄉公所獨居老人志工隊人數穩定未減。（水上鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

水上鄉公所結合不同的社福資源，關懷鄉內獨居長輩。（水上鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣老年人口比例高居全台第一位，目前縣內通報列冊需關懷的獨居老人有1519人，但關懷服務光靠政府部門投入不夠，10年前各鄉鎮市公所動員志工隊關懷訪視，其中值得一提的是，水上鄉公所在未有社福機構協助下，自立主導、找尋資源，近年即使服務量倍增，志工人數穩定未減，33位來自各行各業的志工，有些雖沒有社福背景，但同樣擁有一顆無私奉獻的心，守護鄉內的老寶貝。

嘉義縣社會局表示，嘉義縣幅員遼闊，橫跨山區及海線，人口持續老化，需要更多在地人協助，為家鄉長輩盡一份心力，縣府推動18鄉鎮市公所成立獨居老人志工隊，迄今已有10年之久，志工人數從初期的450人，穩定增加目前的518人。3年前各公所進行訪視評估將個案分成低、中、高風險3級，去年開始志工隊依不同個案，提高訪視頻率。

隨著老化及失能人口增加，志工服務量及時數也倍增，使得有公所經常遇到找不到人的窘境。水上鄉公所社會課長洪禎璟表示，他們一開始也為如何招募志工而傷腦筋，當時先從水上鄉老人會，找尋願意加入的成員，後來大家一個拉一個，甚至有些是太太拉著先生相揪一塊當志工，感情會更好。

洪禎璟說，70歲張陳秀里是志工隊的元老級成員，過去從事貿易工作，退休後加入志工團隊，曾主動通報公所，並且媒合台灣寶島行善義工團，助弱勢家庭有好的棲身之住所；還有一位志工是美髮師，經常免費幫獨居老人剪髮，因此每個長輩看到她，都會露出燦爛無比的笑容。

洪禎璟說，公所目前有33位志工，其中65歲就占了3分之1，55至64歲共計18人，為了加強志工間的聯繫，請老師教導夥伴們用line、使用智慧型手機。她笑說，志工們熟能生巧後，家訪時常與長輩玩自拍，彼此玩得不亦樂乎。

(中時 )