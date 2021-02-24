大學學測成績24日公佈，私立建臺高中共250人報考，50級分以上共有20人，其中57級分有2人分別拿下2科及4科滿級分，表現亮眼。

建臺高中指出，110年度大學學測成績出爐，57級分2人、56級分1人、55級分1人、54級分4人、53級分2人、52級分4人、51級分1人、50級分5人；各科滿級分為國文3人、英文3人、自然3人、社會5人。依成績預估國立大學人數可達63人以上，整體表現均持續創新高，3年前領取縣府就近入學激勵方案獎學金的16位同學，平均成績達48.25級分，可望全數錄取國立頂尖大學。

其中，自然組徐士軒總級分57，數學、英文滿級分，謝綺榕總級分57，國文、英文、自然、社會4科皆滿級分，成績傲人。另，總級分高達56級分的謝博任以英文成績最為亮眼，高達15級分。他認為高分秘訣除了熟讀課本、勤於閱讀、多寫歷屆試題之外，由於喜愛籃球，時常收看NBA球賽轉播，聽外國球評講解比賽過程，長期的耳濡目染之下，讓他的英文程度早已超越一般高中生，多益成績也高達965分。

校方指出，學測成績出爐後，學生選校系時，要仔細考量興趣及性向，接下來會辦理多場升學說明會，並邀請大學教授到校協助輔導，做完善規畫，協助學生適性發展，找到適合自己的理想校系，一展長才，針對指考生也將加強輔導計畫，協助學生考取目標學校。

(中時 )