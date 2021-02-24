陳冠霖代言山本富也，並出席捐贈復康巴士活動。（山本富也提供）

本土劇男神陳冠霖開春送暖挺公益！他日前為代言的「山本微商幸福團隊」出席捐贈苗栗縣政府復康巴士公益活動，在苗栗縣長徐耀昌與山本富也集團董事長林健興等出席見證下，讓溫暖持續傳遞！他因前陣子不慎跌倒摔傷，臉上頂著傷痕出席，陳冠霖表示，去年年底時因為天雨路滑不小心跌倒，眼鏡架折斷傷及鼻樑與眉心，差點刺傷眼睛，感謝好心路人及時相助送醫，當下感受到被援助的溫暖，他自我安慰地說：「破相我不在意啦，男生有些疤痕才酷，今年是我的本命年，希望跌倒能甩掉厄運，迎接好運到！」

此外，去年八月《炮仔聲》殺青後，他樂當起家庭煮夫，在家陪伴妻小，他形容兒子是頑皮鬼，寒假開始如鬼門開，生活被寶貝兒子搞得團團轉，超級忙碌，開學後就像鬼門關，但空出時間又讓他感到有點落寞。也因為疫情關係，今年過年沒有出遠門，騎著機車載著小六的兒子在台北近郊爬山造訪自己的私房秘境，享受父子的溫馨時光！

除了當好爸爸外，陳冠霖還當起幸福小農，在自家大樓的屋頂與大樓主委在環保署補助下將大樓改成綠建築，共同闢建50坪的菜圃與池塘，栽種大白菜、菠菜、奶油玉米等等，過著自給自足的都市農作生活，陳冠霖笑說：「種菜也可紓壓，過往忙拍戲半夜返家，仍要到菜園整理一下，釋放壓力！

陳冠霖也坦承，當小農的另個原因，是懷念離世的父親，過往在老家的頂樓，父親愛種蔬菜，因為碰上颱風，菜園倒塌，被大樓住戶建議拆除，失去種菜的樂趣，讓老爸鬱鬱寡歡後生病離世，而今再度擁有菜園，有著他滿滿對父親的想念！除了享受小農生活，戲劇邀約仍不斷，陳冠霖笑說，耕作之餘都在慎選劇本，請大家拭目以待！

(中時 )