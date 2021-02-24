台南黑道仇殺案造成8天2死，台南市警察局長方仰寧23日深夜致歉表達遺憾，台南市治安惡化，半年來連換3任警局長仍無力搶救，台南市黃偉哲對蔡男被警方查獲涉嫌直播主擄綁架案，在堂口起獲4把長短槍，竟能找人頂罪獲交保，持續在2月間犯下2起命案，甚感無奈。

台南市黑道仇殺一再上演續集，台南市警方本以為23日曾嫌投案後，16日的安平街頭凶殺案僅剩3人在逃，可暫告平息，不料蔡姓主嫌自認走投無路，乾脆發狠槍殺安平角頭老大陳建文再投案，引發社會矚目，並感台南治安敗壞。

台南市警察局長自去年7月時周幼偉因「10天發生2起槍擊案」被迫下台，接任的詹永茂更慘， 3天內發生兩起槍擊命案，加上馬國女大生姦殺案，就任半年黯然下台，方仰寧今年1月16日上任剛滿月，即遇上黑道連續仇殺案，8天內2死，方仰寧連夜出面道歉。

方仰寧23日深夜表示，蔡男原已被警方追捕到走投無路，手下曾嫌也已到案，很遺憾蔡男投案前卻又犯下陳男槍擊案，造成台南市治安不良結果，對市民感到抱歉，將重新檢視布署過程，若有責任，一定會查辦到底。

黃偉哲24日主持治安會報，他直指蔡嫌1月涉直播主綁架案，蔡的堂口被查獲長短槍，犯罪組織竟能找人頂罪，最後蔡獲交保，導致持續犯罪或教唆犯罪，犯下2見命案，倍感無奈。

黃偉哲要求警方一定要檢討此原因，到底是警方查證不足或者另有原因，建立詳細黑幫檔案，檢討防範再發生類似事件，還給市民安全的生活環境。

(中時 )