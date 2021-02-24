美股周二空襲警報急響，賣壓鎖定科技類股，「女股神」伍德（Cathie Wood）概念股尤其成為箭靶，特斯拉與Palantir等主力持股全數暴跌，伍德操盤的旗艦基金方舟創新ETF最低崩跌逾1成。但伍德不畏市場動盪，堅守大跌就加碼的策略，周二再斥資逾1.2億美元買進特斯拉。

伍德周二透露，特斯拉短線急挫之後，她已決定進場加碼，當天總共砸超過1.2億美元買進特斯拉。

特斯拉周二早盤跳空重挫，最低一度崩跌逾10％來到619美元，從高點轉空以來短線跌幅超過三成，尾盤隨著大盤回穩跌幅收斂，收盤報698.84美元，下跌2.2％。

由於特斯拉是方舟創新ETF第一大持股，持股比重達9.1％，加上Palantir、Roku、Paypal與Shopify等主要持股全數暴跌，方舟創新ETF股價周二開盤同樣跳水，最低慘跌11％，尾盤跌幅縮至3.3％，但本周短短兩天總計重挫10％，今年迄今漲幅急縮至11.7％。

由於價格震盪劇烈，方舟創新ETF交投也爆出大量，周二開盤僅半個小時，成交量就已超過800萬股，幾乎已達日均量，到中午時成交量更達3,000萬股。

方舟創新ETF管理資產高達266億美元，伍德上周接受CNBC專訪時就透露，當她青睞的個股大跌時，她通常就會加碼，「我們被視為流動性的供應者，代表當大家都在賣時，我們會買進，當散戶與機構法人一窩蜂買進時，我們可能會獲利了結。」

Tactical Alpha投資公司投資長楊恩（Alex Young）指出：「股市周二猶如出現一波小恐慌，市場擔心聯準會對於通膨問題的政策反應可能慢半拍，投資人預期通膨會走揚，意味著科技股看跌。」

聯準會主席鮑爾國會證詞公布後，股市就止跌反彈，鮑爾重申他不認為通膨會上揚至過高的水位，「貨幣政策仍然寬鬆，也需要持續寬鬆。」

引爆賣壓的原因不單只是市場利率急升，Academy證券總經策略部主管契爾（Peter Tchir）表示，「投資人非常清楚目前股價水位已過高。」

(工商 )