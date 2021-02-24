不少人一定看過超商結帳櫃檯前放著零錢募款箱，日前一名男網友分享，他看見零錢箱裡塞滿了一整疊的千鈔，經詢問店員後，得知這名善心人士是一名專收紙箱回收的阿伯，金額更是高達2萬元，讓原PO相當感動，而貼文發出後更吸引近萬人點讚，「這阿伯真不簡單！」

臉書社團「爆料公社」上分享一名網友的貼文，原PO表示，日前到超商櫃台結帳，發現一旁的捐款箱被塞了滿滿的千鈔，目測金額看起至少破萬，好奇心驅使下，原PO詢問店員金額有多少，沒想到店員回答，「好像有2萬元千元鈔」。

除了金額讓他大吃一驚外，店員更透露這名善心人士是一位收紙箱的阿伯所投入的，讓原PO相當佩服，十分感動「這個社會還是有許多愛心的人」。貼文發出後讓近萬名網友驚訝，「到了這種境界真不簡單」、「人間處處有善人」、「希望阿伯都平安健康」、「不管錢流落到哪，至少阿伯的心是做善事的，這樣就足夠了」。

此外，不少網友分享曾碰過的經驗，「本就不意外，很多做回收的阿公阿嬤都是做身體健康的」、「我家附近做回收的阿嬤，透天厝三棟」、「淡水有個回收阿伯，是個大地主，土地沒有賣只有出租，但是他平常就是撿回收，他老婆在旁邊的一大塊地種地，平常去市場賣菜」、「我們這停車場的阿嬤也是做回收，她其實有一大堆土地，光收租金都不知道幾百萬了」。

(中時新聞網)