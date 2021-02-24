黃文星在最新劇情中被揭穿惡行。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》23日播出平均收視5.49、最高收視6.5，創新開播收視新高點，近200百萬觀眾收看，坐穩全國收視冠軍寶座。劇中最大惡男劉加堯(黃文星飾演)也將被揭穿一切惡狀，該場重頭戲集結主要演員同場飆戲，拍攝8小時才完成。挑戰最大反派的黃文星，直說這一場戲真的太辛苦了，自己因為是大惡人，也被當沙包狂被揍，光是巴掌就打了好幾下，加上自己的情緒也很激動，竟然眼睛當場爆血管，讓他回家緊急冰敷，隔天才能完成另一場戲。

而張家瑋則是面對劇中老公的一切罪狀，當場打自己巴掌，沒想到竟然抓傷自己，臉馬上被指甲抓得一條傷痕，甚至扭到下巴，導致吃飯跟喝水不太方便。

張家瑋說看到劇本就知道大場面要來了，自己也在心中想了好幾十種的場面，這一次面對劇中老公的罪惡，她只好打巴掌懲罰自己，她笑說之前都以為打自己巴掌不會痛，沒想到她第一次打竟然就抓傷自己，臉上馬上被指甲抓傷，甚至扭到下巴，導致吃飯超不方便，開口的時候還要扶著，但拍完那一場重頭戲非常過癮，因為從工作人員到演員都有給她滿滿的鼓勵跟稱讚，讓她非常開心。

兵家綺表示，這是春節開工的第一場重頭戲，也是《多情城市》有始以來頁數最長也最大場的戲，她跟侯怡君原本聊天時都說心還在放假，很怕情緒出不來，沒想到當一走進攝影棚，飾演的角色楊美鈴就上身了，還使出吃奶的力量用力飆戲，她愧疚地說真的太入戲，打了黃文星一把掌，還捶了他好幾下，真的是為難他了，幸好一次就拍攝完成。

而黃文星則對這場重頭戲直喊過癮，雖然當下用力過度眼鏡爆血管，但看到高收視率真的太讚了，尤其觀眾的喜愛對他們來說非常重要，他也呼籲今晚大家一定要鎖定播出，保證讓觀眾看得樂開懷。

(中時 )