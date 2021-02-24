受疫情影響不能出國，造就國內旅遊熱潮，同時也帶動國內旅遊書籍借閱的大幅度成長，新北市立圖書館2020年國內旅遊書的借閱較2019年成長了143％，其中《就是要去宜花東啊！》全年借閱量最高，可見花東與離島為大家最想前往的旅遊新選擇。

新北市圖表示，2019年的旅遊書借閱有7成為國外旅遊，2020年則轉變為國內旅遊書，占7成5，包括《就是要去宜花東啊！》、《超人爸比征服全台玩》、《愛台玩觀光工廠》、《宜蘭嗑小食100》等，呼應了後疫情時代下旅遊趨勢的轉變。

新北市圖2020年雖因應防疫閉館45天，但在推動防疫閱讀新生活運動下，讓市民在防疫期間也能夠安心使用圖書館，全年仍有約1600萬的利用人次，圖書總借閱冊數近900萬冊。為了讓民眾宅在家也可以安心借書，圖書館也特別推出加值的線上閱讀服務，因此電子書借閱亦大幅成長37.75％，達31.7萬冊。

據新北市立圖書館使用統計資料顯示，2020年熱門借閱TOP10中，有5本是心靈療癒類的書，包括年度冠軍東野圭吾的《解憂雜貨店》、岸見一郎與古賀史健合著《被討厭的勇氣》、《被討厭的勇氣：二部曲／人生幸福的行動指南》、心理諮商師慕顏歌《你的善良必須有點鋒芒》、斷捨離極簡主義的暢銷經典《我決定簡單的生活》，是防疫期間最佳的心靈雞湯，而針對兒童英文學習的童書「英文小讀者」，則超越各類成人書，為全年度借閱次數最多的書。

截至2020年底，全新北市總館藏量近770萬冊，去年共有24位讀者全年借書超過1000冊，透過有趣的分析，可以看出12星座的「閱讀排行榜」，借閱量前三名的讀者分別為處女座、雙子座及天秤座，且均為男性。

(中時 )