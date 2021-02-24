一位女網友控訴，同居一年的男友最近對她突然變得冷淡，還偷偷在廁所講神秘電話。最近更抓包男友對著電話另一頭說「寶貝，你今天有想我嗎？」讓她氣炸。不過，男友卻急撇清有出軌，坦承只是在玩「電話交友」。對此，網友反而搖頭，直勸最好快點放生。

原PO在匿名粉專「靠北男友2.0」上表示，最近察覺同居一年多的男友突然變得冷漠，問他也不願意解釋，卻常常神秘兮兮地講電話。一天半夜原PO起床尿尿，發現男友不在床上，廁所卻傳出講話聲，她一靠近，就聽到男友說，「寶貝，你今天有想我嗎？」當場氣到推開門對質。

原PO指出，男友受到驚嚇當場掛斷，她接過手機細看通話記錄，清一色都是撥打給「52990」，面對原PO不斷逼問，男友才坦承是在玩「電話交友」，且一個月竟已撥打了5千多元。

原PO上網查詢後才發現，這個「52990」電話交友計費方式為「每分鐘12元」，讓她傻眼直呼，「怎現在還有這種東西？」至於男友則一直求原諒，表示以後不會再打，原PO納悶問「我該相信他嗎…這打了不會上癮嗎？」

對此，網友狂勸議原PO快點分手，並表示，「要相信這種男人可以放生了」、「有另外一半的人還玩交友軟體之類的東西，在我看來就是精神出軌」、「我是過來人，可能不只有打電話」。網友更指出，原PO男友這情況恐怕比出軌還嚴重，出問題的不在心，而是在腦袋。「都在騙電話費的還打，放生啦」、「比起出軌的問題，覺得這智商更可怕啊」、「為了以後的孩子智商，妳要不要考慮分手」。

(中時新聞網)