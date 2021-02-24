基隆有一隻德國狼犬「如意」，20日晚上10點遭土狗追上附近山區走失。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆有一隻德國狼犬「如意」，牠從小到大吃素，由寺廟飼養，相當溫馴，但20日晚上10點遭土狗追上附近山區走失，廟方著急的在基隆各大社群媒體上發文尋找，數千名網友協尋，所幸24日下午有民眾通知在三坑車站順利尋獲，廟方人員也對熱心民眾表示謝意。

廟方人員表示，如意是母狗，今年三歲，由廟裡一位師姐飼養，從小到大只吃素飼料和蔬菜水果，如蘋果、青椒、蛋，因長期住在山上，相當怕生，不會主動攻擊人，不幸遭土狗追逐在山區走失。

廟方人員指出，21日接獲民眾告知，在中山區某社區有看到如意行蹤，但在附近尋找人未果，她說，如意是寺裡一位身心障礙菩薩的心靈支柱，菩薩得知牠不見，擔心的數日無法入眠，因此，開始張貼尋狗啟示，並在臉書各大基隆人社團發文，盼能尋回。

直到23日廟方再度接獲消息，有民眾表示，2名不知情年輕人撿到如意，並打算將牠帶回家飼養，在前往獸醫院過程中，得知如意的主人正著急的在尋找牠，嚇得不敢飼養，並將牠隨意丟棄在路邊離開。所幸今天早上，有民眾在三坑火車站搭車時，眼尖發現如意在附近徘徊，立即通知廟方，讓牠和主人能再度團圓。

廟方人員指出，如意跟佛相當有緣，每天都要聽佛號才會睡覺，失蹤的這三天，也都不願吃民眾餵的食物，都是自己在路邊找草吃，相當感謝熱心人士的幫助，讓他們能再重逢。

(中時 )