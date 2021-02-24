中美角力不斷，在美國總統拜登上台後也未見緩和，之前曾有媒體稱中國考慮限制向美國出口稀土，以精準打擊其高科技產業，而中國官媒則隨後為此一說法滅火，美媒專欄文章分析，如果稀土真的是絕招，為何中方遲遲不出手，其實是因中國清楚意識到，大打「稀土牌」，可能加速各國供應鏈多元化，產生更大的反效果。

之前，英國《金融時報》曾報導，中國正研究是否透過限制稀土出口，來打擊美國國防部門及其承包商，進而影響美國生產F-35戰機，造成斷鏈危機，但隨後中國官媒《環球時報》為這一論調降溫，強調大陸不是稀土出口的絕對壟斷者，「精確摧毀能力」可能不會像一些人想象那樣強。

最近，美國財經媒體專欄作家David Fickling則發表一篇文章，題為《中國把稀土武器化勢必適得其反（China’s Weaponization of Rare Earths Is Bound to Backfire）》的文章，分析中國冷靜地認識到，中國打「稀土牌」其實是弊多於利。

文章提到，中國在2010年中日爆發釣魚島爭端時，曾限制向日本出口稀土，的確能產生牽制日方的效果，但此一事件也令各國意識到，由於中方欲以稀土作為地緣政治武器，西方必須尋求稀土供應多元化。事實上，日本的「石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）」果真尋求與澳洲最大稀土生產商Lynas合作，以極低利率投資該公司建立無中國供應鏈。

後來，Lynas每年從澳洲威爾德山（Mount Weld）礦山和馬來西亞加工廠，生產近2萬噸的稀土氧化物，足以完全滿足美國需求。Lynas上個月還簽下合約，在美國德州建造一座年處理5千噸稀土的新設施，由美國國防部資助。美國國防部去年還推動一系列項目，擴大美國稀土加工量，包括MP Materials經營的加州山隘（Mountain Pass）礦場。

文章指出，中國當年以稀土供應反制日本，卻被指促使西方開拓稀土供應多元化。中國2010年佔全球稀土產量的98%，但到去年已降至58%。David Ficklin說，「曾經有一段時間，中國可能通過威脅其稀土供應而使世界顫抖，但已經過去很久」。

然而，與2010年雷同的例子還有許多。文章並舉例，1970年代阿拉伯國家利用其石油出口的優勢，推高原油價格，結果反促使全球能源供應多元化，富裕國家減少用燃油發電，轉而建造煤炭和核能發電機，同時又在西伯利亞、墨西哥和德州挖掘了新的油井。

此外，美國總統尼克森（Richard Nixon）1973年對大豆實施出口禁運，以幫助遏止美國國內通貨膨脹，結果曾依賴美國大豆供應的日本，幫助建立了巴西大豆產業，以使其進口基礎多樣化，現在巴西是全球最大大豆生產商。

最後，文章也強調，中國已意識到，將稀土貿易武器化可能會產生更大的反效果，這大概就是中國遲不出手的原因。

(中時新聞網)