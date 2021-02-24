台灣人經常一窩瘋，部桃醫院感染事件留給民眾最深印象，是快點搶買「防疫保單」！防疫保單因此瞬間樹立了市場角色。但首發該產品的臺灣產物保險公司，卻因此留給業內許多疑問，包括該公司會不會因為這張保單而資產動搖？該保單有沒有再保險？

臺產的評等公司中華信評指出，臺產公司熱銷的防疫保單，確實使得該公司的資本水準面臨尾端風險升高。粗估單是這張防疫保單的保費收入，臺產有收到逾新台幣16億元，占該公司2021年總保費收入中的占比，可能介於15％至20％之間。此外，臺產還在評估，如何經由再保險的安排，來降低防疫保單對其資本帶來的風險。

中華信評指出，臺產的資本強度評估結果，在「極為強健」等級，該公司資本水準因防疫保單而面臨的風險，應在可控管的範圍之內，即使以2021年整體信用結構來看，受到的衝擊亦屬有限。

目前發生在台灣的新冠肺炎確診病例不到1, 000例，僅有9例死亡，中華信評計算，居家隔離案例對總人口比例仍低於0.1％，仍遠低於臺產的精算假設，此一假設對於臺產防疫保單在正常情況下，仍能有獲利形成。

(工商 )