鴻海（2317）宣布結盟全球最富創意及環保精神的電動車與行動方案解決公司Fisker汽車，預計2023年推出新世代電動車，雙方將成立Project Pear專案打造合作模式，攜手打造Fisker品牌劃時代的電動車產品，預計2023年第四季正式量產，第一階段目標年產量超過25萬輛。

Fisker和鴻海昨日簽下合作備忘錄，宣布雙方初步規劃，將共同開發全新級距的車輛產品，預計年產量將超過25萬輛。目標市場範圍包括北美洲，歐洲，中國大陸和印度。此新款電動車，預計2023年第四季度開始進入量產；雙方合作的產品將是繼2022年第4季度Fisker推出Ocean SUV之後，Fisker品牌的第二款電動車。

Fisker董事長暨執行長Henrik Fisker表示，「Fisker公司成立的宗旨就是要打破傳統汽車的藩籬。決定和鴻海公司攜手推動『Project PEAR』因為雙方不僅有相同的理念，也有很強的互補優勢。我們都致力於在傳統汽車行業中創造新價值，希望打造一種能夠跨越既有界限的電動車，結合最創新的技術服務和完美的設計產品，提供物有所值的組合，同時兌現我們創造世界上最具可持續性車輛的承諾。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「Fisker對於追求完美產品的堅持以及勇於創新的理念，正契合鴻海在電動車領域的想法，我期待雙方的夥伴關係將能創造極大的市場潛力。鴻海進入電動車產業，也代表了資通訊行業的新勢力。未來電動車時代是『得三電系統得天下』，作為資通訊行業的代表，鴻海進軍電動車有兩個主要優勢：第一，是非常優異的上下游供應鏈管理經驗、第二，是過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。」

運用資通訊產業在電子零組件以及上下游供應鏈管理的優勢，革新傳統車輛行業的思維，幫助現有及潛在的汽車品牌商加速創新、高效的製造流程。劉董事長透露：「Fisker下一台量產車，就是基於這樣的速度，從概念到量產預計只要花24個月時程，比傳統造車需要的時間減少一半以上。」

鴻海宣布「3+3」發展策略之後，即不斷在電動車領域拓展潛在的商機，繼2020年與台灣裕隆集團合資成立鴻華先進，以開放平台的理念成立MIH聯盟外，也陸續與拜騰、吉利建立不同形式的商業合作模式。

Fisker將於2022年第4季度開始生產其第一款電動車Ocean SUV。Ocean產品推出後，市場關注度以令人振奮的速度發展，截至目前，全球預訂已超過12,000輛。Fisker也計劃在今年稍晚公布此具備量產能力的Ocean原型車。

雙方簽署備忘錄後，Fisker和鴻海的團隊將建立多個工作團隊，聚焦在設計，技術，工程和製造等領域。基於市場的快速發展，兩家公司預計在2021年第二季度底前完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議。

(工商 )